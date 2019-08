La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 19/08/2019 al 25/08/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. In attesa di tornare a seguire in diretta la classifica con gli appuntamenti televisivi di Mezzogiorno in Famiglia, è la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Gemelli, Sagittario, Pesci

Gemelli. Le tensioni, in amore, non smettono di affliggerti. Ne hai avute e se per caso hai vissuto una relazione occasionale potrebbero essercene delle altre. Il lavoro potrebbe aver portato disagio, per almeno un membro della coppia, e le tensioni che ne sono scaturite potrebbero riversarsi sulle coppie di lunga data: queste tensioni andrebbero evitate. Devi liberare la mente dai problemi per vivere al meglio l’amore. Sul lavoro hai vissuto un blocco. Qualcuno ha fermato un progetto a cui tenevi, anche se non sembrava, e questo potrebbe averti portato stanchezza e nervosismo. Tieni a bada questi sentimenti. Sollecitazioni strane in questa settimana? Non reagire;

Sagittario. Nel lavoro stai attraversando una fase di stallo. Delle tensioni potrebbero arrivare venerdì a causa della discussione di un lavoro. I lavoratori dipendenti non sono soddisfatti e sono più agitati. Qualcuno ha speso del denaro per farsi un regalo. In amore, i nuovi legami sono importanti. Ma tu, lo sappiamo, in amore hai spesso dei ripensamenti, perché vuoi essere libero e non vuoi avere a fianco un partner che ti imbrigli. Se hai conosciuto a inizio agosto una persona che sembrava intrigante, adesso potrebbe sembrarlo un po’ meno. Le coppie di lunga data, solide, potrebbero pensare a un concepimento. Questa settimana causa un po’ di smarrimento ma non particolare disagio;

Pesci. Le tensioni, che nei mesi scorsi ci sono state, adesso possono riemergere in amore. Un amore che non è finito adesso è meno vivo rispetto all’inizio: qualcuno del segno dei Pesci se ne renderà conto. Sabato e domenica potresti arrabbiarti e non mantenere la calma. Sul lavoro, devi superare dei conflitti. Devi ricordare che, se non hai ancora ottenuto risposte legali, i nodi arrivano al pettine. Una persona potrebbe deluderti. Insomma, non è certo questa la settimana migliore: grani intuizioni non favorite dalle stelle. Cerca di non strafare.

Quattro stelle per Ariete, Toro, Cancro, Leone, Bilancia, Scorpione, e Acquario

Ariete. Lo sappiamo, lo dico da tempo: questo per te è un anno di soluzioni part-time. Devi ricordarti che la seconda parte del 2019 non sarà prodigo di opportunità per te, per cui se adesso ne rifiuti qualcuna poi potresti pentirtene. In amore, le relazioni nate da poco posso andare bene purché la persona del cuore non sia lontana. Tu sai che a volte ti incaponisci su situazioni impossibili e che dovresti lasciar perdere, in quei casi. Bisogna evitare polemiche inutili, anche nelle coppie di lunga data che potrebbero essere scosse da tensioni. Tra sabato e domenica, con la Luna favorevole, potresti avere delle buone intuizioni.

Toro. La metà di agosto ha segnato il giro di boa, in positivo. Adesso non ci sono più le tensioni che ti hanno afflitto nei primi quindici giorni del mese e puoi vivere l’amore senza reticenze. I sentimenti rinascono e se in coppia c’è stata una crisi, anche forte, si trova un accordo. Chi cerca l’amore potrebbe incontrare una persona intrigante. L’autunno, per te, sarà una stagione di grandi risultati e questa è la settimana giusta per uscire allo scoperto: potresti avviare un progetto o metterti in proprio. Giornate buone sul fronte fortuna, specialmente sabato che vedrà la Luna favorevole al tuo segno;

Cancro. Il cancro, sul lavoro ora, è più tranquillo. Sappiamo che da tempo l’opposizione di Saturno ti permette di agire ma portandoti grandi fatiche e stress. È successo anche di recente. Saturno non implica blocchi totali, anzi qualcuno potrebbe avere ottenuto un grande incarico: è la fatica che si fa a portarlo avanti a essere pesante da sopportare. In amore, si può tentare un recupero in coppia nonostante una forte crisi. Nelle relazioni con Vergine e Toro potrebbero esserci dei ritorni di fiamma. Le stelle indicano che se vuoi vivere nuove emozioni o ricucire uno strappo creatosi nel passato questo è un momento ideale per farlo. Le tensioni sono sempre in agguato, per cui fai attenzione lunedì;

Leone. Gli amori che le stelle ti propongono questa estate sono importanti. E qui c’è da fare il solito discorso relativo all’orgoglio, all’altezzosità, che spesso il Leon esprime anche in amore: un modo di fare che potrebbe limitare il tuo raggio d’azione. Quindi spero tu non ti sia comportato così. Chi vive in una relazione stabile può pensare a convolare a nozze. Questi sono mesi di grande passionalità, per cui chi è single dovrebbe farsi avanti. Sul lavoro si rifanno sotto situazioni che sembravano ormai perdute e potrebbe arrivare per te una buona notizia o una conferma. Potresti avere più potere o più voglia di far valere la tua opinione. Ti ricordo che, però, azzardare non conviene;

Bilancia. La Bilancia deve affrontare una cambiamento sul lavoro e questo porterà altre tensioni perché si potrebbe tornare a discutere con qualcuno. Occhio specialmente di lunedì. Giove ti verrà in aiuto e ti aiuterà a diversificare ambiente o soci. Sul fronte sentimentale ci sono diverse tensioni. Se un/un’ex ti dà il tormento sarà meglio consultare un legale. In questa settimana può tornare il sereno e si può vivere più serenamente una storia: stelle importanti sabato e domenica, nonostante la settimana sia tesa. Calma sulle discussioni che coinvolgono denaro e proprietà;

Scorpione. In amore, l’ultima parte del mese di agosto ti regala emozioni meno difficili da gestire. Chi non si vuole legare totalmente avrà comunque una settimana interessante. Chi si è separato deve impegnarsi a dimenticare. Sul lavoro ci sono state delle tensioni e qualche Scorpione, per farsi valere, ha dovuto ricorrere all’intervento di un’autorità. Qualcuno ha avuto problemi di forma. Dopo sabato la Luna ti sarà favorevole;

Acquario. La settimana è utile per fare scelte importanti. Purtroppo, alcune delle cose che ti hanno promesso non si sono avverate. Devi sempre fare attenzione al denaro, da un po’ di tempo nota dolente: accordi e contratti nuovi non ti danno il giusto corrispettivo dal punto di vista delle retribuzione. Devi risparmiare. La seconda parte di agosto regala maggiore tranquillità in amore. Devi cercare di ritrovare una buona serenità interiore, perché mancando quella le tensioni negative si riversano anche sulla coppia. Sabato potrai seguire un’intuizione. La settimana vede diverse provocazioni: non sarà facile per te mantenere la calma.

Cinque stelle per Vergine e Capricorno

Vergine. Sul lavoro la settimana è ottima per farti valere. Giovedì, in particolare, sarà una giornata ideale per cogliere un’occasione: potresti sostituire una persona o pensare di fare qualcosa che non avresti mai immaginato. Da mercoledì Venere entra nel tuo segno e questo farà sì che i sentimenti possano essere rafforzati. Chi cerca l’amore o chi si è stancato di una situazione “vecchia”, può trovare un nuovo amore, non per forza eterno. Tutto è possibile, purché la Vergine smetta di guardare con diffidenza al nuovo e metta da parte il suo essere schivo. Nella seconda parte della settimana più fortuna per accordi e soluzioni;

Capricorno. L’amore, per te, può finalmente tornare in auge. Una grande tranquillità interiore ti contraddistingue e adesso puoi dire tutto quello che pensi. Mercoledì e giovedì sono giornate ottime per fare nuovi incontri: vai con fiducia, se non sei già impegnato, perché potresti trovare la persona che fa proprio al caso tuo. Per quanto riguarda la tua situazione lavorativa, le cose iniziano a muoversi in vista del periodo di grande ripresa che sarà il prossimo autunno. Si possono mettere in piedi buoni progetti e trovare nuovi sbocchi. Chi si era bloccato ora può ripartire. Mercoledì e giovedì sono anche le giornate più fortunate in vista di proposte importanti. Questo cielo è intrigante.

Maria Mento