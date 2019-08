Coppa Italia in TV: quali partite saranno trasmesse oggi 18 agosto 2019? Il programma completo

Superati i primi due turni con squadre di Lega Pro e Serie B soltanto, siamo giunti al terzo turno delLa Coppa Italia che vedrà impegnate le prime squadre della Serie A.

E quest’oggi, domenica 18 agosto, saranno parecchie le gare interessanti con squadre della massima divisione coinvolte.

La prima squadra sarà il Brescia, alle 18: le Rondinelle neopromosse dovranno afftonrare al Renato Curi il Perugia padrone di cas.

Alle 18.15, quindi, la prima gara in diretta tv della stagione per quanto riguarda la Coppa Italia 2019/20: Fiorentina-Monza andrà in onda in diretta su Rai Sport +.

Le altre gare che vedranno coinvolte squadre di Serie A saanno Udinese-Sudtirol, Cagliari-ChievoVerona e Verona-Cremonese (alle 20.30), Lecce-Salernitana, Sassuolo-Spezia, Pisa-Bologna e SPAL-FeralpiSalò (alle 20.45) e Crotone-Sampdoria alle 21: quest’ultimo sarà il secondo match proposto in diretta da Rai Sport sul proprio canale monotematico.

Quindi, riepligando, due partite sarnano trasmesse sul canale Rai Sport+ (227 di Sky e 57 dgt) e sarnano Fiorentina-Monza delle ore 18.15 e Crotone-Sampdoria delle ore 21.00.

Per chi volesse vedere le partiet in streaming, può connettersi a RaiPlay.

Programma completo terzo turno Coppa Italia 2019/20

In grassetto le gare in diretta tv e in chiaro su Rai Sport +

ore 18.00 Perugia-Brescia

ore 18.15 Fiorentina-Monza

ore 20.30 Ascoli-Trapani

ore 20.30 Cagliari-ChievoVerona

ore 20.30 Cittadella-Carpi

ore 20.30 Empoli-Pescara

ore 20.30 Frosinone-Monopoli

ore 20.30 Udinese-Sudtirol

ore 20.30 Verona-Cremonese

ore 20.45 Lecce-Salernitana

ore 20.45 Pisa-Bologna

ore 20.45 Sassuolo-Spezia

ore 20.45 SPAL-FeralpiSalò

ore 21.00 Crotone-Sampdoria