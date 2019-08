Uomini e Donne, Costantino Vitagliano: “Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no?” – VIDEO

Costantino Vitagliano tornerebbe a Uomini e Donne per trovare l’amore? Ecco cosa ha detto l’ex tronista

Vi ricordate di Costantino Vitagliano? In passato è stato uno dei primi tronisti che ha partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne.

A distanza di più di 15 anni tornerebbe in trasmissione per trovare l’amore? In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più ha svelato: “Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino.”

L’ex tronista pensa che lo corteggerebbero anche ragazze di venti e trenta anni se dovesse partecipare al Trono Over di Uomini e Donne.

A detta sua rispetto al passato le cose sarebbero diverse. Lui stesso ha affermato: “Allora pensavo più al successo che all’amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l’anima gemella.”

Vi piacerebbe vedere Costantino Vitagliano al Trono Over di Uomini e Donne?!

Sara Fonte