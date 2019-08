Elisa Isoardi parteciperà a Ballando con le stelle: la conduttrice conferma – VIDEO

Elisa Isoardi ha confermato che parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le stelle, ecco cosa ha detto la conduttrice

È ufficiale, Elisa Isoardi parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le stelle.

A confermare la novità è stata proprio l’amata conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. Questo è ciò che ha detto: “Sarò nella prossima edizione di Ballando con le stelle, anche se ancora non è ufficiale. Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata.”

La Isoardi vorrebbe essere affiancata dal noto ballerino Samuel Peron. In merito a ciò ha infatti detto: “Ci conto. È stato già il mio ballerino nel charleston. È uno molto serio. Sa entrarti nella testa. Sa come tirare fuori il meglio dalla gente.”

Sara Fonte