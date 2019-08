Serie di incidenti mortali sull’A1 nella giornata di controesodo: due morti

Due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti in due diversi tratti dell’autostrada A1

Ennesima giornata di sangue sulle strade italiane con due distinti incidenti sulla medesima autostrada e due persone morte. E’ di un decesso ed un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto sull’autostrada A1 Milano-Napoli poco dopo mezzogiorno del 18 agosto: il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere, in direzione Roma, all’altezza del chilometro 729,5. La vittima è deceduta a causa di un malore in conseguenza del quale, molto probabilmente, avrebbe perso il controllo del veicolo. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale insieme al personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia; occorrerà far luce sull’esatta dinamica dell’incidente.

Auto si scontra contro una moto, morto il centauro

Poche ore prima al bivio tra Reggio Emilia e l’A22, direzione Milano, una moto ed un’auto sono rimaste coinvolte in un altro incidente avvenuto all’altezza del chilometro 138.3. Lo scontro è avvenuto mentre un 59enne di Cervia, sulla prima corsia dell’autostrada in sella alla sua moto, diretto verso nord, si è visto arrivare addosso un’auto guidata da una 28enne residente ad Osimo, in provincia di Ancona, che si era appena immessa sull’A1 da una piazzola di sosta. L’impatto è stato molto violento ed il centauro, sbalzato a terra dalla sua Bmw R12W, è morto sul colpo mentre la donna è stata trasportata in ospedale, ferita. Vigili del fuoco e Polstrada di Modena si sono occupati di ripristinare il tratto stradale e gestire il traffico, insieme al personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. (foto di repertorio)