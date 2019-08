Meteo 19 agosto 2019 | Previsioni: ancora qualche pioggia al nord. Al Centro-Sud tempo tendenzialmente bello

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

19 agosto 2019: ancora nuvolosità, anche intensa in alcune zone, sul Nord Italia. Poche zone saranno interessate anche da temporali o rovesci, specialmente nelle ore serali e notturne. Bel tempo sul resto della penisola, con fenomeni nuvolosi che comunque non saranno pesanti. Italia nuovamente spaccata in due, con il tempo più instabile a Nord. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 19 agosto per il Nord: nuvole e pioggia non lasciano in pace il Nord Italia

Nella mattinata del 19 agosto tutto il Nord Italia sarà interessato d una nuvolosità diffusa, eccezion fatta per la zona occidentale dell’Emilia-Romagna, la Liguria, e la zona centro-orientale della Lombardia. Nel pomeriggio ancora sole su Liguria, Emilia-Romagna e su Veneto. Nuvolosità diffusa sempre sulle restanti regioni, con piogge sul Veneto settentrionale. Piogge nelle ore serali ancora su Veneto settentrionale e su Piemonte settentrionale. Nuvole sul resto del Nord Italia anche in notturna. Situazione di nuvolosità in peggioramento nelle ore successive, con piogge che si estenderanno sulla Lombardia centro-settentrionale e sulla Valle D’Aosta.

Previsioni meteo 19 agosto per il Centro e la Sardegna: bel tempo su tutte le regioni

Bel tempo su tutto il Centro Italia a tutte le ore del giorno. Una leggera nuvolosità coprirà la Toscana e le Marche settentrionali nelle ore serali e notturne.

Previsioni meteo 19 agosto per il Sud e la Sicilia: nuvole sulla Sicilia

Situazione di bel tempo su tutto il Sud Italia, con pochi momenti di nuvolosità tutti concentrati sulla Sicilia. Al mattino nuvole, leggere, sulle isole minori della regione (Ustica e Pantelleria). Al pomeriggio una nuvolosità più accentuata colpirà le zone del trapanese e quelle dell’entroterra agrigentino. Qualche velatura, più leggera, anche sulla provincia di Messina. Ore notturne con cielo sereno su tutte le regioni del meridione. Una leggera nuvolosità coprirà la zona costiera della Sicilia orientale.

Previsioni meteo 19 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature massime saranno in leggero aumento su tutta la Penisola, tranne che in Valle d’Aosta, dove diminuiranno, e su isole maggiori, aree alpine e prealpine, dove rimarranno stabili. Le temperature minime saranno in rialzo su tutto il Paese, a eccezione di nord-est, Umbria, Toscana, Lazio, Sardegna orientale e Campania: qui saranno stazionarie. I venti soffieranno con maggiore intensità sulle Alpi, ma per i resto manterranno un regime di brezza. Il mare sarà molto mosso al largo del Canale di Sardegna. Poco mossi o calmi i restanti mari che bagnano la penisola.

Maria Mento