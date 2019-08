Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 18 agosto 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Salvini cerca una via d’uscita”

Conte ottiene lo sbarco dei minori. Il vicepremier: firmo mio malgrado, ma 8 su 27 sono maggiorenni

Il leader leghista cede sulla Open Arms. «Farò di tutto per bloccare Renzi»

Matteo Salvini, dopo ben due lettere inviategli dal Premier Giuseppe Conte, ha acconsentito allo sbarco a Lampedusa dei minori salvati dalla Ong Open Arms. Il vice premier ha risposto a Conte con una lettera nella quale ha sottolineato il suo disaccordo. “Prendo atto che disponi che vengano sbarcati i (presunti) minori attualmente a bordo della nave Open Arms. Darò pertanto, mio malgrado, per quanto di mia competenza e come ennesimo esempio di leale collaborazione, disposizioni affinché non vengano frapposti ostacoli all’esecuzione di tale Tua esclusiva determinazione, non senza ribadirTi che continuerò a perseguire in tutte le competenti sedi giurisdizionali l’affermazione delle ragioni di diritto che ho avuto modo di esporti“, si può leggere nel messaggio del leader leghista al grillino. Matteo Salvini sta cercando in tutti i modi di ricucire lo strappo causato con i suoi ex alleati, per impedire la possibilità di consentire al PD di entrare in una ipotetica maggioranza. Ma i “messaggi” di pace lanciati dal leader del Carroccio al M5S sembrano essere giunti troppo tardi.

-“Il ragazzo sparito nel Cilento

La madre: soccorsi in ritardo”

La denuncia. Venti amici dalla Francia cercano Simon

Un turista francese, Simon Gautier (27 anni), 9 giorni fa (era il 9 agosto 2019) è scomparso nel corso di una escursione su un sentiero montano in località Golfo di Policastro (Salerno). L ricerche sono scattate quando il 27enne ha chiamato il 118 dicendo di essere caduto in un dirupo e di essersi ferito alle gambe. Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, elicotteri, droni, volontari e 20 amici giunti dalla Francia appositamente per lui stanno conducendo le ricerche.

Il Sole 24 Ore

-“Mutui, tassi ai minimi ma crollano le domande”

Trend negativo. Meno nuovi contrati nel 2019, calo record a giugno (11,9%)

Pesa la prudenza delle famiglie

-“Il M5S chiude le porte alla Lega”

La crisi di agosto

Le ultime notizie sulla crisi del governo italiano, con i tentativi di “pace” offerti da Matteo Salvini al M5S. I grillini, però, hanno chiuso tutte le porte a una nuova alleanza con la Lega.

La Gazzetta dello Sport

-“Mancini dà le carte”

Intervista esclusiva. Il c.t. azzurro e il campionato che parte sabato

La Gazzetta dello Sport ha intervistato in esclusiva Roberto Mancini, il commissario tecnico della Nazionale italiana maschile di calcio. Il tecnico ha detto la sua sulle squadre che da sabato movimenteranno il nuovo campionato di Serie A e sugli acquisti compiuti dalle italiane nel corso del calciomercato estivo. Per Mancini, nonostante Sarri sulla panchina della Juve potrebbe rappresentare un rischio, la Vecchia Signora rimane favorita. Nonostante l’Inter di Conte abbia fatto scintille negli incontri estivi, per il c.t. il Napoli di Ancelotti potrebbe stargli davanti. La sorpresa del campionato ormai alle porte? Forse il Milan di Giampaolo.

-“Inter maravilla”

Scatto nerazzurro. Marotta tratta il cileno «meraviglia» con il Manchester

Chiusura vicina per Sanchez!

Napoli: soldi e Milik per Icardi

Ultime imprese per chiudere con il botto il calciomercato dell’estate 2019. Lo scatto non poteva essere che dell’Inter, che con l’acquisto di Lukaku si è confermata forse la più attiva tra le squadre italiane. Dopo la chiusura sul fronte Dzeko, che è rimasto alla Roma, il club nerazzurro sta trattando la cessione di Alexis Sanchez con il Manchester United. Ci sarebbe già il sì del giocatore cileno, ma manca ancora l’accordo con il club inglese. Intanto, si apre la possibilità Napoli per Mauro Icardi: il club partenopeo è pronto a offrire denaro (60 milioni. Il contratto del giocatore sarebbe di 7 milioni all’anno) e Milik per averlo in squadra. Il Napoli potrebbe riuscire nell’impresa fallita alla Roma, in quanto gli azzurri giocano la Champions League, e questo sarebbe anche un modo per riportare abbonati allo stadio. Molti napoletani sognano Mauro Icardi al Napoli.

La Repubblica

-“Sbarchino i ragazzi, mio malgrado”

Open Arms, a terra in 27

Salvini costretto a obbedire. Conte ottiene un primo risultato e assicura l’impegno di altri Paesi Ue

Il premier, sempre più lontano dal leghista, prepara un duro discorso per martedì in Senato

Così lavora sui social la macchina del fango anti-Ong

In primo piano, su La Repubblica, le ultime notizie sulla crisi di governo e sulla vicenda relativa alla nave della Ong Open Arms.

La Stampa

-“Trenta: Salvini mai più

Chi ha tradito una volta

È pronto a farlo sempre”

Intervista alla Ministra della Difesa: la fermezza sui confini non basta

Open Arms, il leghista cede: scendano i migranti, ma ha deciso Conte

La Stampa ha intervistato il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta. La Trenta, utilizzando parole molto dure e ferme, ha chiuso definitivamente la porta a un altro accordo con la Lega. “Con il leader della Lega mai più. Chi ha tradito una volta lo farà ancora. E a questo punto, la porta della Lega io non la riaprirei”, ha detto il Ministro che ha accolto con favore la notizia dello sblocco della situazione legata alla nave Open Arms.

-“Sabbia, conchiglie, pesci: l’estate dei predatori delle spiagge”

Molto spesso, i turisti non si limitano a venire in Italia per passare attimi di vacanza e di relax sulle nostre spiagge. Sono in tanti quelli che portano via sabbia, conchiglie, pesci e altro tipo di materiale legato all’ambiente marino. Di fatto creando un danno all’ecosistema delle nostre coste e sottraendo quelle caratteristiche di unicità che contraddistingue molti luoghi. Coloro che vengono fermati e sanzionati, in genere, si giustificano affermando che “Non sapevo fosse proibito”.

Maria Mento