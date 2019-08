34enne consuma un rapporto con una escort e la rapina: dopo alcune ore, viene trovato in una pozza di sangue

Un uomo di 34 anni di Baggio, quartiere della periferia milanese, ha rapinato una escort dopo aver consumato con lei un rapporto sessuale. Qualche ora dopo l’uomo ha tentato il suicidio nella sua abitazione: ora è ricoverato in ospedale ed è fuori pericolo.

Storia che ha dell’incredibile quella accaduta a Milano nella notte fra venerdì e sabato. Un uomo di 34 anni residente a Baggio, quartiere periferico di Milano, ha rapinato una escort dopo aver consumato con lei un rapporto sessuale in un motel di via Riccardo Lombardi, nelle vicinanze del parco di Muggiano. Dopo il rapporto sessuale, l’uomo ha deciso di riaccompagnare la donna sul marciapiede dove si erano incontrati, ma a metà percorso ha estratto una pistola a pallini puntandola contro la escort.

La donna, in preda allo spavento, non si è accorta che l’arma era in realtà un giocattolo e ha consegnato la borsetta contenente 500 euro all’uomo, che subito dopo è scappato con il bottino. Ma la storia non finisce qui.

La donna di 26 anni, dopo aver subito la rapina, reagisce e riesce in pochi minuti a intercettare una volante della polizia di passaggio. Gli agenti di polizia riescono immediatamente a rintracciare il suo aggressore, dal momento che l’indirizzo di casa è scritto sui registri della hall del motel che ha lasciato da poche ore.

Giunti nell’appartamento dell’aggressore, però, la triste scoperta: l’uomo è disteso sul letto in una pozza di sangue, dopo essersi provocato una serie di ferite al collo e al torace con lo scopo di togliersi la vita. La scoperta getta nel panico anche i genitori che non si erano accorti di nulla.

L’uomo è ora ricoverato presso l’ospedale meneghino Sacco in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Una volta ripresosi dovrà fronteggiare il reato di rapina a carico della donna. Formalmente l’uomo è in stato di arresto.