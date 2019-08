Bigfoot, avvistato il leggendario uomo-scimmia? Spunta un video girato in una foresta

Bigfoot, la leggendaria creatura dal corpo simile a quello di un uomo-scimmia che secondo il mito vivrebbe nelle foreste del nord America, sarebbe finalmente stato avvistato: c’è un video

Un nuovo avvistamento in Mississippi, e forse il migliore di tutti quelli che si sono posti come presunti tali fino a ora, aiuterebbe a fortificare l’idea della reale esistenza dell’uomo-scimmia che secondo una leggenda di derivazione indiana (Indiani d’America, s’intende) popolerebbe le foreste del Nord America: il mitico Bigfoot. Il Daily Star ha pubblicato un video, girato da un cacciatore proprio in una foresta, in cui si vede chiaramente una figura simile a una grossa scimmia aggirarsi e confondersi tra i tronchi degli alberi.

Un nuovo avvistamento di Bigfoot? Il video girato da un cacciatore

Josh Highcliff è il fortunato cacciatore che pare si sia imbattuto in Bigfoot, il leggendario uomo-scimmia che popolerebbe le foreste del Nord America. L’uomo si trovava fuori per cacciare, nei pressi della citta di Tunica (Mississippi) quando ha incontrato sul suo cammino una strana figura, somigliante a un gorilla, che stava accovacciata tra gli alberi. Convinto che si potesse trattare proprio di Bigfoot, della cui esistenza non esistono conferme, Highcliff ha così iniziato a girare un video, prima che l’animale si accorgesse di lui e fuggisse via o tentasse di aggredirlo.

Un nuovo avvistamento di Bigfoot? Le dichiarazioni di Josh Highcliff

Dal video, poi rilanciato anche da testate giornalistiche e dal canale dedicato alle teorie cospirative “Disclose screen”, si vede una creatura simile all’essere umano, con gambe e braccia, ma di dimensioni più grandi. Il suo corpo, inoltre, appare coperto da una folta pelliccia scura. Sul finire della ripresa, l’animale si è alzato e le sue dimensioni hanno avuto l’effetto di impressionare Josh Highcliff, che ha deciso di allontanarsi velocemente da quel posto. “C’era questa enorme cosa nera accovacciata vicino a un cipresso a circa 50 metri di distanza. Ho pensato che fosse un maiale ma ho visto queste grandi spalle e una testa dritta con le mani. Sembrava che stesse scavando il moncone. Quando si alzò non sono riuscita a controllarmi e ho iniziato a correre”, ha dichiarato l’uomo. Il video, divenuto virale, ha come sempre diviso in due la platea degli internauti: c’è chi è convinto che sia davvero Bigfoot, e chi invece crede si tratti di una montatura realizzata facendo indossare un costume a un uomo.

Maria Mento