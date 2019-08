Calciomercato Inter, ESCLUSIVO Stringara: “Conte sposta gli equilibri della Serie A. La coppia d’attacco ideale? Lukaku-Cavani”

Analisi sul calciomercato nerazzurro da parte dell’ex Paolo Stringara

Mancano esattamente ancora due settimane alla fine di questa sessione estiva di calciomercato e le squadre di Serie A hanno accolto diversi campioni dall’estero o in trasferimenti interni.

La Juventus dei grandi colpi a parametro zero (Rabiot e Ramsey) si trova in una situazione di dover gestire diversi esuberi, specialmente nel reparto offensivo (Higuain, Mandzukic, senza parlare di Paulo Dybala).

L’Inter ha fatto felice il proprio allenatore Antonio Conte con grandi colpi e rinforzi a lui graditi (in particolar modo il centravanti ex Manchester United Romelu Lukaku), anche se scavalcare la ‘Vecchia Signora’ nel prossimo campionato non sarà impresa facile.

Per l’occasione abbiamo contattato l’ex giocatore nerazzurro e allenatore Paolo Stringara, che in ESCLUSIVA si è così espressa sul calciomercato dell’Inter e l’operato di Marotta:

L’ex Inter Paolo Stringara sulle mosse di mercato nerazzurre

“Dopo un periodo di stallo per quanto riguarda il reparto offensivo, direi che l’Inter si è mossa molto bene in questo mercato. Il centrocampo in particolare ha visto l’arrivo di grandi prospetti come Sensi e Barella, che hanno un lungo futuro davanti. Non poteva che essere altrimenti, Conte non sarebbe mai arrivato senza specifiche garanzie sul progetto di Suning. Una vera e propria stella non c’è, visto che è l’allenatore nerazzurro la star che riesce a spostare gli equilibri e fare la guerra alla Juventus senza paura. Il gruppo però è di livello assoluto e senz’altro la rosa si avvicina notevolmente alla banda di Sarri, che resta però ancora la grande favorita per lo scudetto e la Champions League. Lukaku è un ottimo giocatore, sinceramente non mi fa impazzire ma mi fido del giudizio tecnico di Conte nei confronti del belga. Non si sa cosa succederà con Icardi, ma la coppia che sogno davanti sarebbe Lukaku-Cavani. So che il ‘Matador’ è un obiettivo di mercato quasi impossibile, ma ad opinione personale i due formerebbero un duo offensivo mostruoso”.

Simone Ciloni