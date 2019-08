Meteo 20 agosto 2019 | Previsioni: Italia sempre divisa in due. Bel tempo al Centro e al Sud, ma piove al Nord

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

20 agosto 2019: ancora nuvolosità e piogge localmente anche intense sul Nord Italia, specialmente sulle zone alpine e prealpine. Bel tempo sul resto della penisola, con fenomeni nuvolosi di poco conto su Toscana, Umbria, Marche e Sicilia. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 20 agosto per il Nord: ancora pioggia su Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta

Mattinata ancora nuvolosa su tutto il Nord Italia, con rovesci o temporali su Lombardia e su Piemonte settentrionali. Situazione in miglioramento nel pomeriggio, con schiarite su Liguria Veneto orientale, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia Romagna. Piogge attese in Valle d’Aosta. Situazione similare per le ore serali, con piogge su Veneto e Piemonte settentrionali. Maltempo anche su Valle d’Aosta e Lombardia settentrionale, con nuvolosità sulle altre regioni. Situazione di cielo quasi totalmente sereno in Emilia-Romagna. Situazione inalterata nelle ore successive, con piogge anche localmente intense sempre su Piemonte e Lombardia settentrionali. Si annuvolerà anche la zona più occidentale dell’Emilia Romagna.

Previsioni meteo 20 agosto per il Centro e la Sardegna: bel tempo su tutte le regioni. Scarsa nuvolosità

Mattinata serena su tutto il Centro Italia, con qualche evento nuvoloso sulla Toscana settentrionale. Nel pomeriggio le nuvole si sposteranno su Umbria e su Marche settentrionali. Cieli sereni in nottata, con qualche nuvolosità di poco conto su Lazio orientale e su Marche centro-meridionali (zona costiera). Cielo sereno, per tutto il giorno, sulla Sardegna.

Previsioni meteo 20 agosto per il Sud e la Sicilia: nuvole (non pesanti) in Sicilia

Tempo sereno, per tutto il giorno, su tutto il meridione di Italia. Si segnalano soltanto degli annuvolamenti, a partire dalle ore pomeridiane e serali, sull’isola di Pantelleria, sull’entroterra agrigentino e su quello palermitano.

Previsioni meteo 20 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature massime saranno in rialzo sul centro Italia lato tirrenico, Umbria, Campania del nord, Veneto, Friuli e Lombardia settentrionale. In calo su Piemonte e Valle D’Aosta. Le temperature minime saliranno su Marche, Salento, rilievi dell’Abbruzzo, Triveneto e regioni tirreniche. I venti saranno deboli e variabili e avranno regime di brezza. Ci saranno dei rinforzi sulle aree interessate dalle piogge, e cioè su Piemonte e Lombardia settentrionale. Il Canale di Sardegna sarà da mosso a molto mosso, mentre saranno da poco mossi a mossi il Tirreno meridionale (zona ovest) e lo Stretto di Sicilia.

Maria Mento