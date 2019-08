Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 agosto 2019: lo Scorpione vive una seconda parte di agosto migliore, il Sagittario pensa a un ambiente nuovo

Lunedì 19 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Settimana importante che parte con la Luna nel segno. C’è una minore influenza dei pianeti nei segni di fuoco. Questo non significa che stai perdendo di vitalità ma è arrivato il momento di passare dalle speranze, dall’immaginazione, alla realizzazione concreta di certi progetti che più prenderanno piede nel corso dei prossimi mesi. Alcuni Ariete, avendo un posto fisso, vorrebbero fare altro ma per ora conviene non muoversi. Altri invece sono un po’ in balia dei venti e sono in attesa di sperimentazioni che non si sa bene come andranno a finire. In un caso e nell’altro, gli Ariete vorrebbero qualcosa in più. Dal punto di vista sentimentale, devo dire che queste non sono stelle difficili, a meno che non ci si sia impelagati in una storia senza capo né coda. Attenzione anche a non viverne due contemporaneamente. Lo dico soprattutto agli uomini, che ogni tanto si lasciano andare a qualche fantasia di troppo;

Toro. Finalmente un po’ di serenità e comunque c’è da dire che la seconda parte di questo mese di agosto permette di sviluppare progetti importanti. Se nella prima parte ti sei un po’ affaticato, hai vissuto qualche momento di tensione, ora puoi recuperare. Spero che tu non sia vittima di ricordi, magari di una bella vacanza che si è interrotta, di una bella emozione vissuta a bordo di una nave o magari semplicemente vissuta in un’altra città, perché adesso bisogna passare al concreto. Tutti quelli che hanno viaggiato nella prima pare di agosto hanno portato con sé una dose di malinconia. Anche in amore c’è di più;

Gemelli. Settimana intrigante. Diciamo che i sentimenti sono più premiati della vita lavorativa, ma è probabile- proprio perché tu adesso hai bisogno di certezze sotto tanti punti di vista- ti possa trovare in una condizione di disagio, nel senso che se qualcuno cerca delle conferme da te puoi svicolare, ma se sei tu a cercare delle conferme qualcuno non è serio con te. Quindi i prossimi 14 giorni sono da gestire con attenzione;

Cancro. Nuovi progetti, tagli netti con collaborazioni, gruppi, soci, che non meritano la tua attenzione. D’altronde ricordiamo che Saturno in opposizione è in questa condizione già da diversi mesi, quindi in qualche modo se adesso ci sono delle tensioni o degli allontanamenti non è che si può cadere dalle nuvole, perché certe cose già si sapevano, erano nate male nel passato. Anche i rapporti di lavoro, le nuove occasioni professionali, sono nate magari grazie all’intervento di qualcuno o sono sembrate forzate. Tu stesso vorresti non fare più una cosa e magari poi sarai costretto a farla. Tutto è molto agitato. Da mercoledì abbiamo stelle migliori per fare chiarezza in tutto.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è un vincitore e comunque anche quando perde una partita vuole sempre la rivincita. Se c’è una situazione che non va più bene è arrivato il momento di parlare perché hai una chiarezza nelle parole, una dolcezza nello sguardo che colpisce chiunque. Spero tu sia già innamorato. Strano che non siano capitate delle belle emozioni nella prima parte di questo mese. Solo non fare il passo più lungo della gamba con i soldi. Ricorda che in questo periodo bisogna risparmiare qualcosina;

Vergine. Periodo costruttivo, importante, in cui bisogna rimettere in ordine tante cose, quindi vinci tu. Potresti vincere mettendo a in ordine una storia d’amore, chiudendo anche una situazione che non ti interessa, ma io mi auguro che tu abbia la possibilità di impostare grandi progetti. Dal 21 con Venere favorevole, dal 23 con il Sole eccellente e Saturno che continua a proteggere il tuo segno, si può andare avanti molto bene. La tua attività è protetta. Chi non ha una situazione di lavoro stabile deve proporsi;

Bilancia. Tra chi cerca un nuovo lavoro e chi cerca di recuperarne uno che va in qualche modo rimodernato, tutti i Bilancia sono un po’ pensierosi proprio per le vicende e le questioni di carattere pratico. L’amore si risveglia a settembre, però non è detto che anche in questi giorni non ci sia qualcosa di bello da vivere. In arrivo un cambiamento che riguarda professione e progetti;

Scorpione. Lo Scorpione, dopo una prima di agosto un po’ pesante, sonnolenta, o comunque un po’ malinconica, malinconica soprattutto per chi ricorda una situazione di vacanza che non c’è più, finalmente arriva al dunque. Questa seconda parte del mese è molto intrigante e forte se ci sono dei nuovi progetti. Pare che tu abbia bisogno di tranquillità. Pare che tu non abbia dato molta tranquillità agli altri, oppure sei stato messo in mezzo in una situazione familiare che ti ha un po’ stressato. Attenzione a non esagerare: la forma fisica va curata.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. È tempo di nuove esperienze che portano lontano, che poetano anche a considerare nuovi progetti di vita. Chissà a quanti Sagittario sarà capitato, adesso anche grazie a una vacanza, a una situazione particolare, di pensare che si è un po’ limitati in un certo spazio, in un certo ambiente, in una certa zona, in una certa città, e si desidera far qualcosa di altro. I giovani potrebbero mettersi in gioco, dire che si vuole iniziare un lavoro altrove. O si torna a lavorare molto presto o bisogna cercare di mettere a posto tante cose. La seconda parte di agosto è ancora di trattative, per qualcuno un po’ spinose. Anche in amore un po’ di nervosismo arriverà;

Capricorno. Questa seconda parte del mese ti rimette in gioco. Avevo parlato di un grande autunno. Improvvisamente, senza che tu debba studiare grandi strategie, mosse, tutto è cambiato perché magari si è liberato un posto, perché da qui anche a ottobre ci sarà la possibilità di cavalcare l’onda, cosa che non è stato possibile fare fino a oggi. Come vedi, a volte, il destino può più delle tue stesse idee. Di recente un tuo progetto non è stato molto apprezzato ma molto presto ci sarà una rivincita;

Acquario. L’Acquario si sta risvegliando da un periodo di tensione e di piccoli fastidi che hanno riguardato anche il quotidiano, ritardi. D’altronde, va anche ricordato che l’Acquario è un segno che si riduce all’ultimo quando deve fare una cosa. Non ridurti all’ultimo se devi chiarire una vicenda d’amore. Non bisogna prendersela troppo con se stessi, ma nemmeno con gli altri, cosa che invece spesso fai per scaricare qualche senso di colpa. Tra venerdì e domenica rilancio delle passioni;

Pesci. I Pesci pare proprio che in questo periodo siano un po’ turbati. Perché dalla fine di questo mese fino al 10 di settembre ci sarà l’occasione di parlare di lavoro. Allora, chi ha un’attività autonoma dovrà capire con chi vuole stare e se c’è qualcuno da allontanare. Chi ha un’attività da dipendente probabilmente vedrà una nuova collaborazione, un cambio di un capo, e si sa che quando cambiano certi riferimenti può anche essere messa in discussione la propria immagine, il proprio ruolo. Non bisogna preoccuparsi più di tanto perché poi abbiamo un autunno da vincitori. Certo è che in questi giorni una persona potrebbe anche metterti il bastone tra le ruote. Mi sembra un periodo un po’ strano per i sentimenti. O perché sei troppo preso dal lavoro, o perché sei troppo emotivo, o perché ci sono troppe preoccupazioni fatto sta che sei un po’ critico e poi se c’è stato un amore del passato che non hai dimenticato, anche se sei stato tu a dire basta ancora senti che qualcosa non va dentro di te. Bisogna superarla questa sfiducia. Chi ha una grande e bella storia d’amore dovrà solo effettuare una sorta di check-up del rapporto ed evitare complicazioni. In amore, dunque, serve prudenza.

