Lo psicologo Tiziano Tubertini, conosciuto per le sue posizioni omofobe, ha insultato pesantemente Nadia Toffa il giorni in cui è stata condivisa la notizia della sua morte.

Venerdì scorso sono stati celebrati i funerali di Nadia Toffa. Le immagini, trasmesse in diretta da diversi siti d’informazione, hanno mostrato a tutta Italia come la conduttrice de ‘Le Iene’ fosse molto amata. Davanti alla Cattedrale di Brescia nella quale si sono tenuti i funerali c’erano centinaia di persone che hanno tributato un caloroso ed interminabile applauso alla loro “Guerriera”.

Non tutti hanno riconosciuto a Nadia l’impegno nel difendere i deboli e i pregi che in moltissimi le attribuiscono, ci sono persino alcuni che hanno sfruttato la sua tragedia per farci un’ironia becera sopra. Ma se l’ironia, per quanto inappropriata, può essere giustificata come una forma pesante di scherzo, c’è chi non scherza affatto quando si scaglia contro la iena appena deceduta e la insulta senza alcun riguardo per lei e la sua famiglia.

Tiziano Tubertini insulta Nadia Toffa: “Era una str***a”

Il colpevole in questo caso è Tiziano Tubertini, psicologo noto per posizioni oltranziste contro gli omosessuali che già in passato ha fatto discutere per la sua mancanza di tatto. Il giorno in cui è stata annunciata la morte della conduttrice, infatti, lo psicologo ha pubblicato una serie di insulti a lei rivolti: “Per me Nadia Toffa era una stronza e lo rimane anche da morta” si legge in un post, sotto il quale continua in questo modo: “Lo sapevo io chi fosse: una stronza che denigrava le sentinelle in piedi quando lo sono stato anch’io e per un pelo non mi sono beccato gli sputi da quelle teste di cazzo degli amici suoi a Bologna”.

Lo screenshot di questo campionario di buone maniere ed eleganza è stato fatto dal sito vicino alle istanze delle minoranze omosessuali ‘Gayburg’ e successivamente riportato da ‘BitchyF’, sul quale si legge a commento: “Tiziano riesce a descriversi perfettamente con le frasi che posta sui social”. Bhè cos’altro aggiungere.