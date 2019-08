Un morto e nove feriti: il tragico bilancio di un incidente stradale frontale avvenuto sulla Strada Statale 62

Un gravissimo incidente stradale frontale è avvenuto ieri tra una Volkswagen Passat e una Fiat Sedici, nel foggiano, sulla Statale 62. A perdere la vita un bracciante senegalese di 20 anni. Ci sono anche nove feriti

Ieri pomeriggio, 18 agosto 2019, due automobili che trasportavano 10 persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale mortale. Si tratta di uno scontro frontale avvenuto tra una Fiat Sedici e una Volkswagen Passat sulla Strada Statale 62, tra Trinitapoli e Cerignola (Foggia). Nello scontro è deceduto un giovane: un ragazzo di soli 20 anni, originario del Senegal e domiciliato a Borgo Mezzanone, che lavorava come bracciante. Insieme al lui altri 5 braccianti, rimasti feriti come i 4 componenti della famiglia che viaggiavano sull’altra vettura.

Incidente stradale frontale sulla Statale 62, ha perso la vita un ragazzo di soli 20 anni

Un ragazzo senegalese di 20 anni, che lavorava come bracciante nelle campagne del foggiano, ieri ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente stradale che a coinvolto la sua vettura e quella sulla quale viaggiava una famiglia. Il ragazzo- le cui generalità non sono ancora rese note- si trovava su una Volkswagen Passat insieme ad altri cinque braccianti di origini africane che i Carabinieri, giunti sul luogo del sinistro, hanno provveduto a identificare. Le nove persone che si trovavano sulle vetture sono tutte rimaste ferite, anche se non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Incidente stradale frontale sulla Statale 62, un ferito è in prognosi riservata

Sulla Fiat Sedici viaggiava una famiglia composta da padre, madre, bambino di 7 anni e un amico di famiglia. Preoccupanti le condizioni dell’uomo, un rumeno di 42 anni, che è stato trasportato con l’elisoccorso a “Casa Sollievo della Sofferenza”: qui si trova ricoverato in condizioni di prognosi riservata. Sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti insieme a Carabinieri e soccorritori, a tirarlo fuori dalle lamiere della vettura. Come riporta Foggia Today, è al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incidente: per motivi che sono ancora da chiarire, la Passat è andata a impattare contro la Fiat Sedici che in quel momento proveniva dall’opposto senso di marcia.

Maria Mento