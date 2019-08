Adinolfi risponde alla Boschi con un selfie della moglie su Facebook: il web si scatena

Il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi ha pubblicato sulla propria pagina personale di Facebook una foto della moglie, Silvia Pardolesi, in risposta a quella pubblicata nei giorni scorsi dalla Boschi.

Continuano le provocazioni sui social a suon di foto e selfie. Dopo la risposta di Maria Elena Boschi a Matteo Salvini (foto in bikini al mare in compagnia di alcune amiche), nella serata di ieri Mario Adinolfi ha pubblicato una foto della moglie in costume.

Adinolfi ha commentato la foto con queste parole: “Comunicato stampa della presidenza nazionale del Popolo della Famiglia sulla attuale crisi di governo: Maria Elena Boschi nun te temiamo”.

Adinolfi pubblica foto della moglie in costume. Il web si scatena

Sotto la foto si sono susseguiti molti commenti. Qualche utente approva la scelta della foto scherzandoci su: “Il primo post degno di nota sul tuo profilo. Dai, ci sono segni di miglioramento. Confido in te”. Altri utenti, invece, non approvano e rispondono piccati: “Di cattolico hai solo le fesserie con cui ti riempi la bocca”.

Nei commenti si legge anche la risposta della moglie di Adinolfi, Silvia Pardolesi, a molti utenti di Facebook: “Messaggio informativo alla quantità di POVERETTI che hanno iniziato a seguirmi o mi hanno chiesto l’amicizia dopo questa foto: non abbiate false speranze. Questo post è stata una boutade, non ci sono e non ci saranno altre mie foto del genere…(anche perché non credo manchi molto a quando smetterò di allattare)”.