Bimba di soli 9 anni sbranata da un branco di pitbull: attaccata mentre andava in bici

Un branco di pitbull fuori controllo ha assalito e sbranato una bimba di 9 anni: la piccola è morta nonostante l’intervento immediato di vicini e soccorsi.

Un pomeriggio d’estate si è tramutato in un incubo per una bambina di 9 anni e la sua famiglia. La piccola stava girando per il quartiere vicino casa, a Detroit, a bordo della sua bici quando, girato l’angolo, si è trovata di fronte a tre pitbull inferociti. La bimba ha provato a tornare verso casa ma i tre cani l’hanno aggredita e buttata a terra.

Le urla strazianti della bambina hanno attirato l’attenzione dei vicini e dei familiari. Il più prossimo alla scena ha preso un mattone e lo ha tirato addosso ai cani per farli scappare, ma il tentativo è stato vano. Presto tutti gli altri vicini sono usciti di casa ed hanno cominciato a sparare in direzione degli animali.

Bimba di 9 anni aggredita da un branco di pitbull: i tentativi di soccorso

Il padre della piccola ha cominciato a correre verso la figlia incurante del pericolo di essere morso o colpito ed ha cominciato a praticarle il massaggio cardiaco. Poco dopo sono arrivati i paramedici (avvertiti da alcuni vicini) che l’hanno stabilizzata e portata in ambulanza in un clima di alta tensione: “La prima unità arrivata stava praticando la procedura di rianimazione. In quel momento i vicini stavano sparando ai cani. Stavamo praticando il servizio di emergenza medica sotto una sparatoria”.

Purtroppo il pronto intervento dei soccorritori non è stato sufficiente a salvare la vita alla bambina. La piccola, infatti, è morta a causa delle ferite prima che potesse essere ricoverata in ospedale. Quanto accaduto dimostra la pericolosità dei branchi di cani randagi, ma non è una prova del fatto che questa razza di cani è in assoluto pericolosa come fatto credere in diverse altre occasioni. Solo ieri è emersa la notizia di un pitbull che ha salvato il padrone dall’attacco di uno squalo.