Calciomercato Roma, Patrik Schick tra Fiorentina, Sampdoria ed Atalanta per il rilancio: tutte e tre hanno le carte in regola per convincerlo

Patrik Schick è un mistero. Nel 2016/17, dopo un avvio di stagione balbettante, fece innamorare il calcio italiano mettendo in luce un talento davvero cristallino.

Così, durante la sessione estiva del calciomercato al centro di una vera asta, con Inter, Juventus e Roma intenzionate ad acquistare l’attaccante ceco classe ’96.

La spuntò la Roma, dopo che la Juventus gli fece fare addirittura le visite mediche (all’epoca, il procuratore del giocatore spiegò: “L’enorme carico di lavoro associato al tremendo stress si sono riflessi nei risultati dei test medici. Dopo un affaticamento al cuore ha avuto un’infiammazione al cuore, ma tutti i dottori hanno concordato sul fatto che non sia stato nulla di serio”).

Costato al momento 14 milioni di euro (ci sono anche 8 milioni di bonus da calcolare e 20 milioni in più che la Roma dovrà corrispondere se Schick vestirà ancora il giallorosso il 1 febbraio 2020. Qualora venga ceduto, il 50% dei proventi dovrano andare alla Samp), Schick non è riuscito a dimostrare in due anni di giallorosso nemmeno una minima percentuale di quello che aveva mostrato a Genova.

Non c’è riuscito Di Francesco, non c’è riuscito Ranieri.

Forse, non ci riuscirà nemmeno Fonseca: Schick sembra infatti destinato a lasciare la Capitale.

Secondo calciomercato.com su di lui ci sarebbero la Fiorentina, la Sampdoria e l’Atalanta, oltre al Borussia Dortmund (che non incontra le preferenze di Schick, che preferirebbe rimanere in Italia).

In tutti e tre i casi, non mancano le ragioni per accettare il trasferimento: a Firenze Schick ritroverebbe Pradè, a Genova ritornerebbe nella piazza dov’è esploso (in panchina, ci sarebbe Di Francesco che già lo conosce anche se non è riuscito a farlo esprimere al massimo), a Bergamo troverebbe la Champions League.

Chi la spunterà e darà la possibilità di rilancio all’attaccante che, ricordiamo, ha soli 23 anni?