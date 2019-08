ESCLUSIVA Sen. De Bertoldi (Fratelli d’italia): “Abbiamo una nazione allo sbando. Non abbiamo mai partecipato ai cosiddetti governi del cambiamento”

Intervista al Senatore di ‘Fratelli d’Italia’ De Bertoldi

Buongiorno Senatore De Bertoldi, grazie della disponibilità. La volontà di ‘Fratelli d’Italia’ sarebbe quella di andare il prima possibile alle urne: ci dia un suo commento a riguardo…

‘Fratelli d’Italia’ è sempre coerente con le proprie posizioni e con gli impegni presi in campagna elettorale; avevamo ammonito la Lega del rischio che avrebbe corso alleandosi con una forza di Sinistra come il ‘M5S’ ed ora purtroppo i nodi sono venuti al pettine. Così abbiamo una nazione allo sbando in piena estate, con la prospettiva di ritornare dalle ferie per subire un governo della restaurazione con coloro che hanno perso tutte le elezioni dell’ultimo anno. Sarebbe un insulto al buon senso ed alla volontà del corpo elettorale ed è per questo che ‘Fratelli d’Italia’ coerentemente risponde, oggi come ieri, con l’indicazione del voto.

Il Senatore De Bertoldi sulla crisi di governo

Questa crisi di governo vede il vostro partito al momento più affine alle intenzioni di ‘Forza Italia’ o della ‘Lega’?

Noi siamo soprattutto affini a noi stessi, alla nostra linearità ed affidabilità nel Centrodestra; non abbiamo mai partecipato a Patti del Nazareno o ai cosiddetti ‘governi del cambiamento’, quindi invitiamo gli alleati storici a seguire la nostra strada per dare un futuro all’Italia, più che mai ora in balia di scelte azzardate e pericolose per la stessa tenuta sociale del Paese.

Simone Ciloni