Harry, Meghan e il piccolo gesto di bene: “Volete farlo? Non prendete jet privati”

I duchi del Sussex Harry e Meghan hanno pubblicato la citazione settimanale dedicata ai gesti di carità, ma i sudditi britannici li hanno criticati, accusandoli di ipocrisia.

Qualche settimana fa i duchi del Sussex hanno spiegato ai loro follower sui social che da quel momento in poi avrebbero condiviso una frase a cui sono affezionati ogni settimana. La prima frase è stata presa direttamente dai ricordi di Harry ed apparteneva a Lady Diana, mentre questa settimana è stata scelta una storica frase dell’Arcivescovo Desmond Tutu dove si legge: “Fai il tuo piccolo gesto di bene là dove sei, tutti i piccoli gesti di bene messi insieme che salveranno il mondo”.

A differenza della precedente frase, quella dell’Arcivescovo non è stata molto apprezzata dai sudditi di sua maestà. Non perché il significato della frase non sia di gradimento, ma perché è stato ravvisato da alcuni di loro una differenza tra le parole ed i fatti dei due duchi. A finire sotto accusa sono sopratutto i voli sui jet privati che i due reali hanno compiuto nelle ultime settimane, ben 4 in soli 11 giorni.

Harry e Meghan criticati sui social

Immediatamente dopo la pubblicazione del post, alcuni follower hanno commentato con ironia la frase dell’Arcivescovo scrivendo: “Cosa dire sul piccolo gesto benevolo e smettere di prendere jet privati?”, scrive il primo seguito da un secondo che aggiunge: “Fai come ti dico e non come faccio. E’ uno scherzo. Prendete questi due seriamente?”.

Le critiche sull’inquinamento derivano dalle recenti dichiarazioni del principe Harry, il quale si è detto attivista per la salvaguardia dell’ambiente ed ha persino sostenuto di non volere una famiglia numerosa per non aumentare l’inquinamento globale. Una frase che evidentemente non è stata digerita dai sudditi britannici che ritengono ben altre la cause dell’attuale surriscaldamento globale.