Il Movimento 5 Stelle è finito? Se si andrà al voto, sì. La frase sconvolgente di Beppe Grillo

Il Corriere della Sera ha svelato che Beppe Grillo potrebbe pensare a una nuova alleanza con la Lega per non andare al voto. Si teme, in particolare, che il Movimento subisca il tracollo alle urne

Il Movimento 5 Stelle potrebbe fare la fine del Pd dopo la caduta del Governo Renzi. Sarebbe questa, in sostanza, la paura di Beppe Grillo. Nonostante il fondatore del Movimento abbia chiuso le porte all’ex alleato leghista, bollandolo come traditore e inaffidabile, ci sono alcuni passaggi delle sue dichiarazioni che non sono del tutto chiari. Come, ad esempio, una frase pronunciata all’assemblea dei gruppi: “Non apriamo e non chiudiamo a nessuno”. Si è fatto strada dunque, il sospetto che ci possa essere un accordo bis con la Lega pur di non andare alle urne.

La frase shock di Beppe Grillo sul M5S: “Se si va alle urne è finita”

“Ah, Luigi, tu sei quello che vuole andare al voto, ho capito bene? Forse non ti è chiaro che se si va al voto oggi, domani, tra sei mesi o tra sei anni, il Movimento è morto. Ed è morto anche perché non sei stato in grado di guidarlo”. Queste le parole, durissime, che pare Beppe Grillo abbia riservato a Luigi Di Maio durante il vertice che si è tenuto nella sua abitazione. Parole trapelate da fonti di primissimo livello, come riporta Next Quotidiano, e che farebbero comprendere come uno dei due fondatori del Movimento tema le elezioni al punto tale da considerarle la possibile fine per la sua creatura.

Ecco, dunque, che in quest’ottica appare chiaro il discorso di Beppe Grillo incentrato sul fare di tutto pur di non andare al voto. Possibile un accordo bis con la Lega, a questo punto? L’incertezza della situazione politica italiana lascia aperte molte porte, ma di sicuro- dopo tutte le dichiarazioni che si sono succedute da più parti in questi giorni- un nuovo patto con l’alleato traditore lascerebbe scontento più di un grillino.

Maria Mento