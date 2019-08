Il padre di Wanda Nara interviene in radio e difende l’ex Maxi Lopez: “E’ il padre dei miei nipoti ed è una persona eccellente”

Il padre di Wanda Nara sta dalla parte di Maxi Lopez, nella diatriba di lungo corso che vede coinvolti l’attaccante ex Catania e la ex moglie (diatriba in cui spesso anche Maxi Lopez non s’è rifiutato di mettere il carico).

Intervenuto nel corso del programma radiofonico El show del Espectáculo, il padre della swhogirl nonché agente dell’attuale marito Mauro Icardi ha parlato anche del rappoto con la figlia; un rapporto non eccessivamente idilliaco, secondo quanto emerso dalle parole dell’uomo.

Queste le parole di Andres Nara, riportate da calciomercato.com: “Lo scontro con Maxi Lopez? Difendo un po’ Maxi Lopez perché è il padre dei miei nipoti ed è una persona eccellente. Non mi intrometto nell’aspetto economico, lo lascio da parte quando si tratta di sentimenti. I soldi vanno e vengono. Il problema è molto mediatico. Voglio che veda i suoi figli, che condividano del tempo, sono importanti per entrambi. Wanda ha il suo carattere e io ho il mio. Nessuno vuole rinunciare al proprio. Ho principi antichi. Continuerò a essere il padre. Mi comporto molto bene. Deve comportarsi lei da figlia. Sono aperto, non mi rifiuto di parlare con lei ma è impossibile per me mandarle un messaggio. Ho parlato con gli amici e mi hanno detto che la mia posizione è impeccabile”.