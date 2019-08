Meteo 21 agosto 2019 | Previsioni: piogge sulle Alpi e su alcune zone dell’Appennino

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

21 agosto 2019: ancora nuvolosità e piogge localmente anche intense sul Nord Italia, specialmente sulle zone alpine. Bel tempo sul resto della penisola, con fenomeni nuvolosi di poco conto su Toscana, Lazio, Marche e Sicilia. Pioverà, ma non intensamente, sui rilievi appenninici (nel corso delle ore pomeridiane). Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 21 agosto per il Nord: piogge sulle Alpi

Al mattino, previste piogge sparse o diffuse su Veneto settentrionale, Trentino alto-Adige e Piemonte centro-meridionale. Tutto il resto del Nord Italia sarà coperto da nuvole, eccezion fatta per il tempo bello e soleggiato che investirà la Valle d’Aosta. Al pomeriggio situazione migliore, con schiarite su Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. Rischio di pioggia sempre su Trentino e Veneto settentrionale. Nelle ore notturne le nubi torneranno a coprire le regioni settentrionali, con piogge sul Trentino sud-occidentale. Nelle ore più tarde le piogge si abbatteranno anche sulla Liguria.

Previsioni meteo 21 agosto per il Centro e la Sardegna: nubi su Toscana, Lazio e Marche

In mattinata, nuvolosità diffusa sulla Toscana, sull’Umbria (più lieve), sulle Marche settentrionali e sulla Sardegna nord-occidentale. Bel tempo sul resto del Centro Italia. Nel pomeriggio si migliora con ampie schiarite sulla Toscana. Nuvole sulla Sardegna centro-orientale. Le nubi, a ridosso degli Appennini, potranno evolvere in deboli rovesci. Nelle ore serali e notturne le nubi colpiranno il Lazio e di nuovo la Toscana e le Marche settentrionali.

Previsioni meteo 21 agosto per il Sud e la Sicilia: bel tempo. Nuvolosità su alcune zone della Sicilia

Tempo sereno in mattinata, su tutto il meridione d’Italia, con eventi nuvolosi sull’isola di Ustica (Sicilia). Le nuvole, nel pomeriggio, interesseranno l’isola di Pantelleria, le zone del palermitano e del messinese. Fenomeni nuvolosi, non pesanti, sull’Abruzzo occidentale e in Basilicata. Gli annuvolamenti potranno portare a rovesci occasionali. Nuvolosità intermedia, nelle ore serali, ancora sul palermitano e nelle ore successive di nuovo in provincia di Messina. Tempo sereno per tutto il resto delle ore notturne sul meridione.

Previsioni meteo 21 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature massime caleranno su Emilia-Romagna orientale, coste dell’Abruzzo, Marche e Triveneto. Saliranno su Liguria, Calabria, Sardegna e Sicilia centromeridionale, Piemonte settentrionale e Valle D’Aosta. Le minime caleranno solo sulle Alpi. Saliranno su Liguria, Toscana e Sardegna orientale. Da mossi a molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna. Con moto ondoso fino al mosso il Mar Ligure, lo Ionio (al largo) e lo Stretto di Sicilia. I venti soffieranno moderatamente, da oriente, su Val Padana, Marche e zone costiere del Mare Adriatico. Venti a regime di brezza sul centro-sud, e deboli variabili quelli che invece soffieranno sul settentrione.

Maria Mento