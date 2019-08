Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 agosto 2019: il Toro si prepara all’autunno, periodo di grande costruzione per i Vergine

Martedì 20 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Tu ami le conquiste e spesso in amore ti intestardisci su persone che non meritano tutta questa attenzione. Non perdere tempo perché è un mese di grande ricarica. Poi ci si ricarica anche con i pensieri positivi. L’Ariete, quante volte ho detto che è più contento quando inizia un progetto piuttosto che quando lo finisce, ovvero quando immagina ci che sarà e che ancora non è in qualche modo tangibile, concreto. Quindi, adesso, per esempio se tu stai pensando a un qualcosa che devi far partire da settembre sei molto contento proprio perché ci sono delle nuove opportunità. Il prossimo fine settimana porterà un po’ più di tranquillità;

Toro. Il Toro è come se nelle ultime due settimane avesse preferito riposarsi, non fare tante cose o magari si è dilettato a fare tutto quello che non è riuscito a fare nei mesi passati. Dal 23 il Sole torna favorevole e questo quadro astrologico non solo è di recupero ma anche di esposizione per tutti quelli che vogliono fare cose nuove in autunno perché questo è un cielo bello, anzi molti Toro hanno già ricevuto una bella proposta autunnale. L’ultima parte dell’anno è importante non solo per il lavoro;

Gemelli. Che i Gemelli siano un po’ stanchi, anche innervositi, arrabbiati con qualcuno che- a torto o a ragione- è visto come colpevole di una situazione di fermo, è cosa nota. Non dico che siano già finite le vacanze però sei già richiamato all’ordine. Negli ultimi giorni di questo mese di agosto potresti innervosirti un po’ proprio perché ripensi al passato o nell’ambito del lavoro c’è qualcosa che non va. Rimettersi in gioco è importante. Per questioni legali, finanziarie, lo sai: non è il periodo giusto per fare gli spericolati;

Cancro. Un momento in cui vorresti evadere da certi schemi, ma sarà possibile farlo più liberamente dall’anno prossimo. Io non dico che il 2019 sia stato un anno brutto. C’è stato Saturno opposto, quindi molti hanno raggiunto dei grandi traguardi, hanno tagliato dei traguardi importanti, però a quale prezzo? Perché tutto questo è costato fatica, perché anche chi ha raggiunto un grande esito si è trovato di fronte a molti nemici, invidiosi. Insomma, non c’è giorno in cui tu non abbia qualcosa contro. Questo non vuol dire che non si arriva ma vuol dire che sei un po’ stanco. Non riversare questa tensione in amore;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questi giorni è molto forte e già pensa agli sviluppi di una situazione di lavoro o personale che sarà molto intrigante a anche nel corso delle prossime settimane. Si può rinverdire una storia, si può rielaborare un progetto. Periodo comunque intrigante per i contatti. Incontri positivi;

Vergine. La Vergine in questo momento ha bisogna di fare grandi cose e qui chiaro che dipende dall’oroscopo personale e anche dalle proprie capacità. Per esempio, le persone che ci sanno fare, che hanno già costruito un buon curriculum nel passato, sono chiamate a fare grandi cose anche in vista dell’autunno. Questo periodo è veramente di grande costruzione, e allora l’unico limite potrebbe essere se a fianco a te ci sono persone che non vogliono costruire, che vogliono demolire. E in questo caso ti arrabbieresti;

Bilancia. La Bilancia di solito viaggia sempre con prudenza nel fare e cose. È probabile che nel corso degli ultimi mesi tu abbia fatto tanto, anche in vestito tanto, e adesso dopo aver creato grandi progetti, innovato, un po’ di paura è arrivata. Perché? Perché più ti metti in gioco più hai responsabilità, e più insomma bisogna far vedere quanto si è bravi. Tu bravo lo sei, però è chiaro che se ci sono troppe tensioni addosso, se devi fare troppe cose, si rischia di vivere un po’ di crisi. Per i sentimenti il prossimo sarà un weekend di recupero. In amore devo dire che gli ultimi due mesi soprattutto luglio, sono stati un po’ pesanti;

Scorpione. Se stai, caro Scorpione, con la stessa persona da inizio agosto, meriti i complimenti di tutto lo zodiaco perché vuol dire che hai una storia forte. Le provocazioni sono state molto e anche a te alla fine non andava bene nulla. Chissà quante volte il partner ti ha detto “Ma non ti si può dire nulla che subito ti arrabbi”. È probabile che tu ultimamente sia un po’ influenzabile per vari motivi: qualcosa che non va nel lavoro, qualche preoccupazione familiare. Qualche preoccupazione resta.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha delle stelle un pochino meno luminose in questa ultima parte di agosto, ma questo non spegne una grande luce, una grande speranza, in vista del futuro. Anzi. Alcuni progetti che hai lanciato anche uno o due anni fa sono ancora importanti. È tempo di fare delle cose in più. Se c’è qualcosa che non va è inutile fare finta di niente. Hai bisogno davvero di emozionarti, forse anche di rimetterti in gioco. In amore però sei molto esigente e questo potrebbe provocare qualche disturbo da quei alla fine di agosto;

Capricorno. Il Capricorno può perdonare un affronto d’amore? Ma soprattutto riuscirà a superare quelle fase di crisi, di fermo, che c’è stata da circa un anno? Assolutamente sì, perché questo in arrivo è l’autunno più importante della tua vita. E allora, o la và o la spacca, come si diceva un tempo. Se c’è un progetto vai avanti. Non dico che devi diventare pazzo o esagerato nelle tue scelte. L’atteggiamento prudente fa parte della tua natura, ma io sono sicuro che se hai qualcosa di bello in mente potrai organizzarlo. E questo vale anche per l’amore;

Acquario. L’Acquario in questa ultima parte del mese sta meglio. Tra l’altro, se ci sono stati problemi a livello di soldi, a livello di casa, si potrà sbrogliare una matassa. Anzi, quelli che hanno una vendita in corso o che hanno determinato negli ultimi tempi l’inizio di qualche progetto adesso possono avere delle risposte. L’autunno sarà importante, non dico come per i segni di terra ma insomma, ma anche i segni di aria come l’Acquario avranno qualcosa in più. Solo questa sera evita stanchezza e preoccupazioni;

Pesci. In amore bisogna stare attenti perché, se fino a qualche tempo fa eri tu a inseguire una persona, adesso potrebbe capitare il contrario. In molte storie c’è stata una sorta di indifferenza o magari di lontananza. Non è detto che la lontananza sia per forza causata dal mancato amore. Se una persona è lontana da te perché vive in un’altra città, se tu per motivi di lavoro sei lontano da qualcuno, è inevitabile che questa lontananza pesi. Per in questi ultimi giorni hanno riavvicinato una persona. Se non è la persona giusta lo capirai da qui alla fine di agosto. In generale posso dire che il segno dei Pesci da qua all’inizio di settembre dovrà decidere cosa fare nel lavoro: cambio di gruppo, di ruolo, di soci. Ci sono delle tensioni per 10-15 giorni, poi autunno da vincitori, grande ottobre, grande novembre, però in questo momento sembra veramente che tu stia lottando contro un muro di gomma o magari l’indifferenza di alcune persone che non dovrebbero così ostili, così lontane ai tuoi occhi.

Maria Mento