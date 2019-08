Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi martedì 20 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 20 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 20 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone lo Speciale Tg1 “I giorni della crisi”. A seguire, il “Premio Renato Raschel 2019”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio di “Squadra Speciale Cobra 11”, seguito da una nuova puntata di “Diario della Motocicletta Viaggia, scopri, condividi”.

Su Rai 3 va in onda il film “Big Wedding”: dopo dieci anni, Elle torna nella sua casa in Connecticut per la prima volta da quando si è separata dal marito Don, colpevole di averla tradita con la sua migliore amica Bebe. L’occasione per il rientro è data dal matrimonio di Alejandro, il figlio che lei e Don avevano adottato, che si terrà nella casa costruita dai due ex coniugi e dove Don continua a vivere felice con Bebe. Le complicazioni nascono quando Alejandro comunica di aver invitato alle nozze anche Madonna Soto, la madre biologica che a causa delle forti convinzioni religiose non ha mai saputo che Elle e Don si sono separati. Per farle credere di essere ancora una tipica famiglia, Don e Ellie sono costretti a mettere da parte il loro risentimento e fingersi ancora sposati, costringendo Bebe a scomparire per il fine settimana della cerimonia. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone lo speciale “Stasera Italia – Speciale crisi di governo”. Subito dopo, il film “Il genio della truffa”.

Su Canale 5 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Spirito libero”, seguito da una nuova puntata di “Hit Road Man”.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago Fire” e “Lethal Weapon”.

Su La 7 va in onda lo speciale “In Onda- Speciale crisi di governo”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Il Mistero di Ragnarok”: l’archeologo Sigurd Svenson, esperto in civiltà vichinga, si avventura nel Finnmark, al confine tra Norvegia e Russia, insieme al suo assistente e i suoi due figli, con lo scopo di trovare un antico tesoro vichingo.

