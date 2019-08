Temptation Island Vip, Damiano Er Faina a rischio squalifica?

Damiano Er Faina rischia di non poter partecipare alla prossima edizione di “Temptation Island Vip”, a causa di alcune frasi offensive rivolte a Barbara D’Urso.

Il prossimo 24 agosto, in Sardegna, inizieranno le registrazioni della nuova edizione di “Temptation Island Vip” (il programma andrà in onda a settembre, condotto da Alessia Marcuzzi) e c’è già chi rischia di non poter partecipare al reality show che mette alla prova la stabilità sentimentale di alcune coppie famose. Damiano “Er Faina”, noto Youtuber, rischia di non poter essere tra i concorrenti della trasmissione, insieme alla dolce metà, a causa di alcune parole offensive pronunciate ai danni di Barbara D’Urso che, nelle ultime ore, stanno facendo il giro del Web.

La reazione di Damiano “Er Faina”

La polemica ed il conseguente “rischio squalifica” è stato commentato dallo stesso Faina in persona, su Instagram:

“Noto con stupore di chi dice ‘Er Faina in passato ha insultato Barbara d’Urso’ e quindi? Non posso esprimere il mio pensiero su qualcuno? Diteme? Per quanto riguarda gli haters, ma io potevo capire se mi vedevate in un programma della d’Urso! Io lì non ci vado manco se mi puntano una pistola alla testa. Temptation l’ho sempre ammirato come programma, se mai ho criticato i comportamenti di qualche personaggio lì dentro”.

Cosa succederà? Attendiamo aggiornamenti!

Maria Rita Gagliardi