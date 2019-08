Francesca Pascale smentisce di aver chiesto a Berlusconi di sposarla: “Il nostro amore non ha bisogno del matrimonio”

Francesca Pascale risponde al gossip lanciato dal “Fatto Quotidiano”, secondo il quale avrebbe chiesto a Silvio Berlusconi di sposarla e lui avrebbe avuto un malore.

Solo qualche giorno fa, “Il Fatto Quotidiano” ha lanciato uno scoop che ha per protagonisti l’ex premier e leader di “Forza Italia” Silvio Berlusconi e la sua dolce metà Francesca Pascale:

“Il ricovero di agosto di Silvio Berlusconi sarebbe avvenuto dopo una tumultuosa cena con la fidanzata Francesca Pascale, in cui lei gli avrebbe chiesto di essere sposata”.

La replica di Francesca Pascale al “Fatto Quotidiano”

Per dovere di cronaca, oggi il giornale diretto da Marco Travaglio riporta la replica della compagna dell’ex Presidente del Consiglio. Attraverso le sue parole, Francesca lascia intendere che lei e Berlusconi non sarebbero interessati a convolare a nozze:

“Piuttosto che affidarsi ai soliti spifferai magici è più opportuno sentire il diretto interessato. Per esempio, avrei persino potuto raccontare cosa significa per me l’Amore. Avrei detto che per me è il più nobile dei sentimenti, che non ha necessità di contratti o vincoli religiosi per esistere. Avrei spiegato che per me non deve avere barriere o pregiudizi perché l’amore è una cosa seria e le leggi degli uomini spesso non lo sono. Personalmente non credo che il matrimonio possa ridursi a una mera firma o mero rito: quello civile mi intristisce e quello religioso mi fa simpatia. Pur rispettando il matrimonio come istituzione o scelta individuale, non ritengo però che esso sia tra le cifre fondamentali di un amore e né tra le condizioni che rendono nobile e autentico il più puro dei sentimenti”.

Maria Rita Gagliardi