Meteo 22 agosto 2019 | Previsioni: piogge e nuvole su Nord e Centro Italia

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

22 agosto 2019: ancora nuvolosità diffusa e piogge locali, ma questa volta non soltanto sul Nord Italia. Giornata particolarmente nuvolosa anche su tutto il Centro Italia. Si salva, ancora una volta, il sud Italia con tempo soleggiato e sereno per tutta la giornata di domani. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 22 agosto per il Nord: piogge diffuse soprattutto al mattino

Piogge, in mattinata, su Emilia-Romagna occidentale, Trentino Alto-Adige meridionale Piemonte Centro-meridionale, Liguria, e Valle d’Aosta. Nuvoloso su tutto il resto del Nord Italia. Nel pomeriggio la situazione migliorerà, con piogge soltanto su Trentino-Alto-Adige meridionale e su Veneto settentrionale. In serata nuvolosità diffusa su tutte le regioni, ma non dovrebbe più piovere.

Previsioni meteo 22 agosto per il Centro e la Sardegna: nuvolosità diffusa su tutte le regioni

Nuvolosità diffusa su tutte le regioni del Centro Italia, per la mattinata di domani. Un po’ di tregua soltanto in Lazio dove farà capolino il sole, e sulla Sardegna (un po’ di nuvolosità soltanto sulla Sardegna nord-occidentale). Nel pomeriggio la nuvolosità si intensificherà e ci sarà rischio piogge sulla Toscana settentrionale e sul Lazio orientale. Situazione di nuvolosità persistente nelle ore notturne, con rovesci o temporali sulla zona costiera della Toscana settentrionale e in molte zone della Sardegna.

Previsioni meteo 22 agosto per il Sud e la Sicilia: meridione ancora baciato dal bel tempo

Bel tempo domani sul meridione d’Italia, con il sole che la farà da padrone per tutte le ore mattutine e pomeridiane. Soltanto una leggera nuvolosità sull’isola di Ustica (al mattino) e sullo Stretto di Messina (al pomeriggio). Nubi potranno interessare la provincia di Messina nelle prime ore della sera. Per il resto, il bel tempo si protrarrà su tutte le regioni anche nelle ore notturne.

Previsioni meteo 22 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature massime saranno in calo su Pianura Padana, su regioni adriatiche del sud e del centro, su Toscana e su Umbria. Le minime saliranno su Trentino Alto-Adige, Sicilia e Toscana, con un calo sul resto del Nord e sulle regioni adriatiche del Centro e del Sud. I venti saranno da deboli a moderati sulle regioni del centro e su quelle dell’Adriatico meridionale e soffieranno da nord-est. Soffieranno moderatamente, da nord, i venti che lambiranno la pianura padano-veneta. I mari che saranno da mossi a molto mossi sono il Ligure e l’alto Adriatico. Quelli da poco mossi a mossi saranno il Mare e il Canale di Sardegna.

