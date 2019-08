Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 agosto 2019: il Leone ha voglia di scandalizzare, l’Acquario ha voglia di cambiare tutto

Mercoledì 21 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Buone notizie. Soddisfazioni per tutti quelli che hanno un’attività in proprio, che vogliono guadagnare di più. Ieri dicevo che l’Ariete è più contento quando deve programmare qualcosa piuttosto che quando un progetto è finito, e questo vale anche per ‘l’amore. All’Ariete piace sognare. “Come sarebbe bello stare con quella persona”, poi quando ci sta, quando si va avanti nel tempo una unione si stanca. Allora adesso è bello programmare, emozionarsi, fare delle cose in vista di settembre. Forse c’è una nuova passione ma devi ancora capire come viverla al meglio;

Toro. Il Toro in questi giorni riprende quota. Anzi, se fino a ora sei stato in panciolle oppure non hai avuto grandi novità si riparte. Si riparte perché il Sole inizia un transito importante, perché l’ultima parte del mese di agosto è veramente efficace. Questo è un momento di grande progettualità. Poi ci sono i Toro conservatori, quelli prudenti che magari non si muovono per aura di sbagliare, e quelli un pochino più spericolati. Solitamente il Toro è molto spericolato a 20-30 anni, poi diventa molto conservatore dopo i 40. Se c’è stata una separazione reagisci;

Gemelli. Non posso escludere che questi ultimi giorni di agosto portino tensione. Come se volessi far vedere a una persona che avevi ragione tu. Ti sei messo in disputa con qualcuno? È probabile. Io credo che in questo momento ci sia una sorta di lotta interna per vedere se hai ragione tu o un’altra persona. Questa lotta potrebbe riguardare il lavoro ma anche l’amore;

Cancro. Mi piace questo cielo del segno del Cancro. Spesso quando incontro i nati del Cancro mi bacchettano perché ho detto che era un anno pesante, però ad oggi facciamo un po’ il punto della situazione. Io sono convinto che voi abbiate raggiunto grandi vette, ma che fatica! Perché una vetta si può raggiungere con i mezzi opportuni, per esempio avendo tutti gli attrezzi a disposizione, oppure a mani nude. Ecco, la sensazione che ho è che molte persone del Cancro abbiano scalato una vetta a mani nude. Entrando in questa metafora, che ogni tanto ci sia stato anche qualche scivolone per poi recuperare. Nuotare controcorrente, questa è la sensazione che molti hanno avuto. Però siccome siete testardi e siete anche molto affascinanti, alla fine sapete come gestire le cose. Piccoli fastidi. Se avete a che fare con Pesci e Gemelli avreste bisogno, forse, di un po’ di sicurezza in amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Al Leone non piace passare inosservato e a volte è capace anche di dire delle cose che non hanno n grande impatto sugli altri, che insomma non riescono a essere gradire agli altri, pur di suscitare uno scandalo. Quindi, se c’è qualcosa da dire che infastidisce una persona tu la dici, se puoi scandalizzare una persona la scandalizzi. Attenzione a non esagerare però. Io ricordo che fino a novembre abbiamo un ottimo Giove, poi Giove non è più favorevole ma non diventa neanche sfavorevole. Quindi, entro novembre bisogna fare delle scelte oppure hai la possibilità di far vedere quanto vali però attenzione a non dichiararti vincente ancora prima di aver iniziato una partita;

Vergine. La Vergine ha una giornata buona per fare delle proposte. Siamo ancora ad agosto, periodo di vacanze e di ferie, però qualcuno dovrà bloccare queste ferie, anticipare i tempi del ritorno a casa oppure, semplicemente, già iniziare a pensare a quello che bisogna fare in autunno perché c’è un grande oroscopo per chi vuole mettersi in gioco. Per gli studenti, per chi ha un grande progetto familiare o personale da portare avanti. Sono 48 ore importanti per le relazioni sociali. Chi non si è sposato può sposarsi, chi vuole convivere può convivere e chi vuole un grande amore e non lo trova forse si è chiuso troppo a riccio;

Bilancia. Avremo una situazione dissonante per quanto riguarda il settore delle finanze. Tu puoi anche mettere da parte qualche soldo, ma se trovi qualcosa che ti piace non resisti e la compri. Attenzione a non spendere troppo. Se c’è un qualcosa che non è proprio necessario ma anche comunque ti appassiona lo desideri. Questa potrebbe esser anche una sorta di appagamento, ecco, rispetto a qualche condizione difficile che hai vissuto di recente. “Mi compro questa cosa per premiarmi”. Attento a non spendere troppo: non è il momento giusto per tirare fuori quattrini inutilmente;

Scorpione. Lo Scorpione deve rimettere in ordine tutto quello che alla fine di luglio ma soprattutto all’inizio di luglio ha scombussolato: tradimenti, tensioni, oppure semplicemente un po’ di rabbia. Paura se hai cambiato lavoro, se tra poco non farai più quello che hai fatto prima, l’anno scorso o agli inizi dell’anno, oppure farai la stessa cosa ma in un altro ambiente. È come se ci fossero delle situazioni nuove attorno che da una parte allietano perché non si resta fermi, ma dall’altra impensieriscono. Però la buona notizia è che da oggi si recupera, quindi se pure ci sono stati dei momenti di tensione si potrà recuperare anche in amore;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Fino a ora hai cercato di evitare molte questioni personali ed emotive, ma adesso tutto è davanti a te come un muro da superare. In questi giorni torna qualche pensiero negativo, torna qualche livore? Certo è che se sei messo a margine in un ambito professionale, se ritieni di aver subito un’ingiustizia, io penso proprio che nei prossimi giorni ti farai sentire. In amore le storie difficili devono essere controllate;

Capricorno. Inizia una fase di recupero che avrà un picco massimo in autunno. La vita professionale, quindi, il punto di riferimento per i prossimi mesi. Se il tuo cuore è troppo solo non pensare che vada bene così. Quante volte ho sentito i Capricorno dire “Ma io non sono fatto per la coppia, sto tanto bene da solo”. Naturalmente, dicono così non quelli che hanno avuto la fortuna di avere un rapporto sereno nella vita ma quelli che si sono separati. “Sto tanto bene con me stesso”: in effetti, la forza del Capricorno è proprio questa. Il Capricorno sta bene con se stesso e quindi di base è una persona un po’ più forte degli altri, ma ora hai bisogno della collaborazione di quelli che ti stanno attorno. Se devi recuperate un progetto provaci però non fare l’errore che hai fatto negli ultimi tempi, e cioè di pensare solo in un unico senso senza ascoltare anche le ragioni degli altri;

Acquario. L’Acquario è meno confuso rispetto agli inizi di agosto e sta per partire un periodo importante, anche dal punto di vista fisico. La voglia di cambiare tutto– addirittura qualcuno pensa di cambiare casa, cambiare vita- è sempre più forte. Il tuo fisico mi sembra un pochino sotto stress. Devo pensare che l’Acquario in questi giorni voglia recuperare anche in amore e ci riuscirà.

Pesci. Tutti quelli che hanno un problema legale, una vertenza aperta, avranno un ottimo autunno. Ora potresti dire basta e affrontare un testa a testa finale con un persona, con un gruppo che non è dalla tua parte. Aspettati un cambiamento che riguarda un capo, o alcuni colleghi, o un nuovo ruolo che sarà da ridiscutere ma non ora e comunque non ti arrabbiare: tanto prima del 7-10 settembre non si otterrà chiarezza, quindi adesso arrovellarsi, arrabbiarsi sarebbe del tutto inutile. Anzi, fai l’osservatore senza metterti in mezzo a discussioni che potrebbero creare più intralci che altro. Sarà comunque un grande autunno.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento