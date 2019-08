Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi mercoledì 21 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 21 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledi’ 21 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Superquark”. In seconda serata, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Elementary”, seguito dal film “Frammenti di un inganno”.

Su Rai 3 va in onda il film cult “Sissi la giovane Imperatrice”: Sissi, frustrata dalle rigide norme comportamentali di corte imposte dalla suocera, scappa dai genitori in Baviera. Francesco Giuseppe, però, la riporta indietro e Sissi non manca di fare da mediatrice con il capo degli indipendentisti ungheresi. A seguire, una puntata, in replica, di “Prima dell’alba”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”: avventure e e disavventure sentimentali nelle spiagge della Versilia. Subito dopo, il film “OcchioPinocchio”.

Su Canale 5 va in onda il film “Rosamunde Pilcher: Và dove ti porta il cuore”: ad un passo dalle nozze, Lily parte per la Cornovaglia, dove scoprirà delle verità sul suo passato che cambieranno il suo futuro. A seguire, un nuovo episodio della serie tv “Station 19”.

Su Italia 1 va in onda il film “Hunger Games”: ogni anno come punizione a un tentativo di rivolta della popolazione, il presidente e il governo di Panem, paese post apocalittico diviso in dodici Distretti e sorto sul territorio del Nord America, sorteggiano un ragazzo e una ragazza da ognuno dei Distretti per partecipare agli Hunger Games, reality che si svolge attraverso una serie di prove fisiche e combattimenti all’ultimo sangue, terminanti con il trionfo di un solo vincitore. Tra i concorrenti dell’ultima edizione, dallo stesso Distretto arrivano la 16enne Katniss, offertasi volontaria per salvare la vita della sorella minore e istruita a combattere dall’ex vincitore e alcolizzato Haymitch ed il giovane Peeta, da sempre invaghito della ragazza. In seconda serata, una nuova puntata di “Street food battle”.

Su La 7 va in onda il film “I tartassati”: il cavalier Pezzella, che possiede un grande negozio di tessuti, teme un’ispezione della Tributaria. Quando questo avviene, Pezzella cerca ogni espediente per corrompere l’onesto maresciallo Topponi. I suoi tentativi risultano vani, nonostante il negoziante cerchi anche di sfruttare la relazione tra suo figlio e la figlia di Topponi. Subito dopo, il film “Totò cerca moglie”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Iris segnaliamo il film “E’ nata una stella”: un cantante rock sul viale del tramonto, scopre in un night una ragazza piena di talento.

Maria Rita Gagliardi