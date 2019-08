Scomparso Andrea Zamperoni, capo chef italiano del ristorante Cipriani Dolci a New York

Da sabato notte è scomparso Andrea Zamperoni, il 33enne capo chef italiano di Cipriani Dolci, famoso ristorante nella stazione di Grand Central a New York.

Si sono perse le tracce di Andrea Zamperoni, capo chef italiano del ristorante Cipriani Dolci a New York. Il 33enne è originario di Casalpusterlengo e si è trasferito lo scorso aprile negli Stati Uniti. Zamperoni è stato avvistato l’ultima volta dai suoi compagni di appartamento sabato notte.

Di Zamperoni non si ha più nessuna notizia neanche sui social; anche le sue carte di credito non sono state mai usate in questo periodo.

Arrigo Cipriani: “Non credo proprio si tratti di un allontanamento volontario”

Fernando Dallorso, il manager del ristorante nel quale lavora Zamperoni, ha dichiarato al ‘New York Post’: “Zamperoni è una persona dolcissima e uno chef di talento. Gli chef sono noti per essere di forte temperamento. Questo ragazzo invece ha il cuore d’oro. È un uomo di famiglia. Ha un fratello a Londra e una madre in Italia”.

All’ ‘Adnkronos’ Arrigo Cipriani, patron dell’Harry’s Bar di Venezia e di molti locali in varie parti del mondo, tra cui anche il ristorante Cipriani Dolci al Grand Central Terminal di New York, ha affermato: “Zamperoni era in America da poco tempo ed era felicissimo di essere lì. Non credo proprio si tratti di un allontanamento volontario. Spero che lo ritrovino al più presto”.