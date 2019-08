Luca Morisi, social media manager di Salvini: “Sui social Conte è cresciuto tantissimo. Nei giorni della crisi siamo calati”

Il social media manager di Salvini, Luca Morisi, ha ammesso un aumento di consenso sui social verso Giuseppe Conte e un calo verso la Lega.

La crisi di governo sta avendo ripercussioni abbastanza evidenti sul cambiamento di consenso generale. Come ammesso a ‘Repubblica’ da Luca Morisi, Giuseppe Conte sta avendo un’impennata di consenso notevole dopo il discorso in Aula dell’altro ieri, mentre la Lega e Salvini sono in calo.

Queste le parole di Luca Morisi, social media manager di Matteo Salvini: “Beh non svelo un segreto se dico che sui social in questa crisi Conte è cresciuto tantissimo. Ha avuto un exploit incredibile. È vero, nei giorni della crisi siamo calati. Però da ieri siamo tornati a crescere, abbiamo questi dati. Sì, Conte cresce da giorni. Perché prende i like di quelli di sinistra, tantissimi like”.

Luca Morisi: “Conte piace a sinistra. Ha sempre scelto argomenti in cui si mostrava esterno”

Morisi spiega il perché di questo aumento di consenso verso Giuseppe Conte: “Piace a sinistra. Come Fini con Berlusconi? Mah, in parte. Però Conte ha un profilo più alto. Ha sempre scelto argomenti in cui si mostrava esterno. Una faccia nuova, non contaminata dalla politica”.

Salvini sta perdendo consenso, è evidente. Al mondo d’oggi è fondamentale mantenere alto il consenso sui social. Salvini lo sa, Morisi sarà costretto a inventarsi qualcosa di nuovo ora?