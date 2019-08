Meteo 23 agosto 2019 | Previsioni: le piogge colpiranno il Centro Italia. Anche il Sud sarà nuvoloso

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

23 agosto 2019: per la giornata di domani il maltempo non risparmierà quasi nessuna zona di Italia. L’instabilità che nelle ultime settimane era appartenuta soprattutto al Nord Italia, si riverserà con rovesci e temporali anche sul Centro Italia. Anche il sud non sarà esentato dalle piogge (Campania) e soprattutto dalle nuvole. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 23 agosto per il Nord: maltempo su diverse regioni. Nuvole altrove

Situazione di temporali e rovesci, per la mattinata di domani, su divere regioni del Nord Italia: Emilia-Romagna, Veneto sud-occidentale e Trentino Alto-Adige. Nuvole sulle rimanenti regioni e sole sulla Valle D’Aosta. Stessa situazione nelle ore pomeridiane: ancora nuvole e piogge (anche intense), stavolta su Veneto occidentale e settentrionale, Liguria, Piemonte settentrionale e Trentino Alto-Adige. Nel corso delle ore serali pioverà (con attenuazione) su Piemonte meridionale, Emilia-Romagna occidentale, Veneto orientale e Trentino Alto-Adige. Situazione di nuvolosità che si protrarrà anche in notturna.

Previsioni meteo 23 agosto per il Centro e la Sardegna: piogge e nuvolosità anche intensa

Nuvolosità intensa, al mattino, su tutto il Centro Italia, con maltempo e piogge sulla Toscana centro-settentrionale e sulla Sardegna nord-occidentale. La nuvolosità e il maltempo la faranno da padrone anche nel pomeriggio, con piogge su tutta la Sardegna, su Toscana e Marche settentrionali e rischio di piogge anche in Lazio orientale e Umbria (specialmente le zone dei rilievi appenninici). La situazione di nuvolosità si manterrà anche nelle ore serali, con piogge sulla Sardegna centro-orientale e sul Lazio sud-orientale. Nelle ore più tardi piogge sulla Sardegna meridionale e schiarite soltanto su Lazio meridionale.

Previsioni meteo 23 agosto per il Sud e la Sicilia: nuvolosità accentuata su tutte le regioni. Pioggia in Campania

Al mattino sole su Basilicata, Calabria (tranne per delle nuvole nella zona centrale del versante ionico) e Sicilia (tranne per una nuvolosità diffusa su Ustica, Pantelleria e sulle zone del trapanese e del palermitano). Situazione in peggioramento nel pomeriggio, con possibilità di piogge sulla Campania nord-orientare e un dilagare del fenomeno nuvoloso su tutta la Sicilia. Sereno in Calabria: velature non intense soltanto sulla zona settentrionale della regione. Nelle ore serali e notturne nuvolosità su tutto il meridione, con cielo sereno soltanto sulla Campania.

Previsioni meteo 23 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature massime si abbasseranno su Val Padana, Regioni centrali, Molise, Basilicata, nord della Puglia, rilievi della Campania e Liguria orientale. Le temperature minime scenderanno su Toscana, Umbria del nord, Emilia-Romagna e Sardegna centro-settentrionale. Saliranno lievemente su Friuli Venezia-Giulia e sulle coste del Tirreno centro-meridionale. I venti soffieranno debolmente da nord sulla Liguria e sulle coste dell’Adriatico settentrionale. Sempre deboli i venti che da oriente soffieranno sulla Pianura Padana. Deboli o localmente moderati i venti che da Nord soffieranno sulle zone dell’Adriatico centro-meridionale. Mar Ligure, Mare e Canale di Sardegna, e Mare Adriatico centro-settentrionale saranno da poco mossi a mossi.

