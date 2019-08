Morto Marco Jannotta? Falso. Lo chef è ricoverato in gravi condizioni di salute, ma è vivo

Ieri si era diffusa la notizia della morte di Marco Jannotta, noto chef e artista operante in ambito ferrarese. La notizia è stata smentita: il 64enne si trova ricoverato, in gravi condizioni, in ospedale, ma è ancora vivo

“Marco Jannotta è morto”, ma si trattava di una fake news. Questo il tenore della notizia che ieri ha annunciato il decesso del 64enne artista e chef di Ferrara, molto noto e stimato nell’ambiente. Marco Jannotta è stato ricoverato presso l’Ospedale Sant’Anna di Cona in gravi condizioni di salute e la notizia della sua morte è falsa. Le smentite sono arrivate in queste ore anche grazie a dichiarazioni del parentado di Jannotta.

Smentita la notizia della morte di Marco Jannotta, l’artista-chef ricoverato in ospedale

Il famoso chef-artista Marco Jannotta, originario di Ferrara, ha subito un peggioramento delle sue condizioni di salute-da tempo cagionevoli- che hanno richiesto un ricovero ospedaliero presso il nosocomio di Sant’Anna, in quel di Cona. Condizioni di salute gravi a tal punto da far diffondere una notizia falsa: quella della morte di Jannotta, che invece è ancora vivo. Lo chef, che svolge anche l’attività di artista ed è ampiamente apprezzato anche all’estero, sta ricevendo in queste ore gli auguri di una pronta guarigione da molte persone.

Smentita la notizia della morte di Marco Jannotta, parla il nipote su Facebook

A denunciare la falsità della notizia, oltre a diverse testate giornalistiche che in queste ore stanno smentendo il tutto, è stato il nipote dell’artista dal suo profilo Facebook: “È surreale che io debba scrivere un post del genere, ma tant’è: la Nuova Ferrara di oggi riporta la notizia del decesso di mio zio Marco Jannotta, il quale però è ancora vivo, pur in pessime condizioni di salute. Solo per evitare messaggi di cordoglio prima del dovuto”. La testata in questione, La Nuova Ferrara, ha corretto la notizia scrivendo oggi del ricovero dell’artista e chef, erroneamente dato per morto ieri.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Maria Mento