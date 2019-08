Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 agosto 2019: il Capricorno è alla ribalta, i Pesci devono lottare

Giovedì 22 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Giornata interessante, preludio di un weekend molto valido. Non c’è nulla di più intrigante per te che sperimentare, che fare cose nuove. Non a caso in amore ti piacciono sempre le persone che ti dicono no. Una persona che ti dice subito sì ti intriga ma fino a un certo punto, anzi a volte bisogna stare attenti anche agli uomini Ariete che se hanno vita facile in amore possono disinteressarsi presto di una persona. Naturalmente, poi dipende anche dall’oroscopo personale. Un Ariete ascendente Toro è magari più stabile di un Ariete ascendente Leone. Devi parlare di lavoro e qualcuno è preoccupato perché nell’ambito dell’attività si produce un po’ meno rispetto al passato. Quindi, che lavora a provvigione, chi deve dimostrare a un capo che un fatturato cresce può essere un po’ in dubbio;

Toro. Il Toro ha stelle importanti. Avere successo nelle cose che si fanno è più facile quando abbiamo stelle importanti, però bisogna impegnarsi, io lo dico sempre. Non è che una cosa funziona solo se l’oroscopo è valido. Se l’oroscopo funziona, tu quella cosa riesci a farla, tu quell’incarico riesci a ottenerlo. Puoi avere un grande progetto in mente, puoi avere una grande vittoria a portata di mano, però tutto dipende dalle tue capacità. Eh, altrimenti sarebbe troppo comodo. Grandi emozioni, buona progettualità, voglia di amare;

Gemelli. Qui non sono messe in discussioni le relazioni di lunga data le storie che vanno avanti da tempo, ma solo quelle un pochino fragili, occasionali. Che tu abbia bisogno di più tranquillità emotiva è sotto gli occhi di tutti. Purtroppo questo Giove in opposizione ha creato già da diversi mesi una sorta di indecisione. Non dico sfortuna, però ci sono stati dei momenti in cui ti sei sentito arrabbiato col mondo. Spero che tu abbia il partner giusto al tuo fianco. Evita complicazioni inutili. Forse sei solo alla ricerca di una rivalsa. Se qualcuno ti ha fatto del male entro i primi di settembre avrai una risposta;

Cancro. Il Cancro ha bisogno di persone concrete, reali, attorno, perché ultimamente ti è sembrato di vivere tutto in maniera molto molto instabile. C’è da dire che dal punto di vista sentimentale, chi è sposato ha avuto qualche piccolo momento di tensione. Chi invece non ha una more stabile, adesso potrebbe essere pronto a vivere una relazione a distanza, o perché questa persona è lontana o perché magari non è così presente. Perché il desiderio aumenta quando ci sono delle lontananze. Ricordo però, per dovere di cronaca, che tu non sei un Sagittario, non sei un Acquario, non sei un Ariete, e quindi hai bisogno di persone vere al tuo fianco. Ecco, forse il vero momento di tensione c’è proprio adesso. Chi ha iniziato un nuovo progetto, una start up, ancora non vede decollarla, ma sappiamo che sei uno che ha la testa dura.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. A te piace stupire e anche scandalizzare. Lo dicevo qualche tempo fa. A volte i Leoni fanno delle scelte impopolari, che possono sembrare anche assurde, proprio perché amano stupire al contrario. Attento per a non far il bastian contrario sempre, in particolare dal punto di vista sentimentale. Nelle prossime settimane ci sarà da fare molto proprio per ottenere consensi. Sentimenti che ripartono da venerdì;

Vergine. La Vergine vuole fare un grande passo. Qualcuno l’ha già fatto: sposarsi, convivere, pensare a un grande amore, ma anche mettere in ordine una relazione se non funziona. Per esempio, se qualcuno è stato un po’ troppo lontano da te adesso potresti redarguirlo: “O stai con me o te ne vai”. Quelli che hanno vissuto una separazione hanno un’opportunità in più di rivalersi. Marte nel tuo segno indica voglia di positività;

Bilancia. Per la Bilancia sono stelle particolari perché in questi giorni è facile rendersi conto che alcuni progetti sono da rielaborare. I più giovani del segno potrebbero iniziare un nuovo progetto di studi, avere dubbi su quello che andranno a fare in autunno. Cerca di farti scivolare le cose addosso. Ogni situazione importante dovrebbe essere ridiscussa nel fine settimana;

Scorpione. Questo giovedì invita alla cautela lo Scorpione perché la Luna opposta porta quelle stesse tensioni che ci sono state all’inizio del mese. Allora, se tu hai notato che all’inizio di agosto ci sono stati dei contrasti dei litigi, delle inimicizie, cerca di recuperare terreno. Non sono pochi quelli che devono ancora devono dimenticare un tradimento o un’illusione. Non è importante nella vita aspettare che un nemico cada. Si perde solo del tempo. Cerca di rivalerti in altro modo. Pensa che soddisfazione (parlo ai pochi che hanno vissuto una crisi d’amore) se adesso quell’ex che vorresti vedere sconfitto sa che stai con una persona e che sei felice. In generale, un periodo di recupero per le coppie che hanno avuto piccoli problemi e alla fine del mese si riconciliano.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Per il Sagittario queste sono giornate un po’ pepate. Ti scotta non tornare a fare le stesse cose dell’anno scorso oppure semplicemente in questi giorni devi dare un contentino a delle persone che vorrebbero vederti un po’ fuori dal gioco. Sei in trattative per un nuovo lavoro e devi ristrutturare la tua situazione pratica. Ci sarà qualche piccolo ostacolo in amore: prudenza;

Capricorno. Improvvisamente, perché la vita è fatta di alti e bassi, potresti avere l’occasione per tornare in scena. Una cosa che non avresti neanche immaginato, sei mesi fa. Chiaro che ognuno ha il proprio ambito di azione. Se puoi ricevere una conferma, se in questi giorni puoi farti avanti per un accordo, se puoi ritrovare la possibilità di ricucire uno strappo o firmare un patto non esitare. Tra l’altro abbiamo stelle importanti anche per chi ha vissuto una crisi di lavoro e comunque può riscattarti. L‘amore torna protagonista ma bisogna forzare un po’ i Capricorno che pensano che stanno troppo bene da soli;

Acquario. L’Acquario vive una giornata in cui bisogna lottare per fare le cose, però anche se ultimamente non ti sei sentito in perfetta forma (problemi alla schiena, attenti alla postura, anche allo stress che può nascere da tante cose diverse, anche da un’attività sportiva estrema), nonostante questo la fine del mese porta un grande recupero e tutto l’autunno sarà importante. Io ho parlato spesso di un Acquario sbigottito, sconvolto, esasperato, confuso. Adesso molti si sentiranno meglio, anche fisicamente. E arrivano delle novità;

Pesci. In questa giornata è probabile che tu abbia una buona informazione da dare o che tu stesso sia raggiunto da una buona notizia. Che sia un periodo da combattenti, questo è evidente anche perché devi mantenere il tuo ruolo nell’ambito del lavoro, che potrebbe essere ridiscusso entro il 10. Non perché tu non valga, anzi: semplicemente perché ci sono delle persone che vorrebbero mettersi al tuo posto oppure vorrebbero evitare una tua grande crescita, che ci sarà. Lasciali discutere. Dalla seconda parte di settembre tutto torna a favore. E in amore qualcosa non va, però preparati a vivere qualche momento di agitazione profonda che potresti scatenare proprio tu. Diverso il discorso di quelli che sono lontani dal partner. In qualche modo devono fare ammenda o cercare di riavvicinarsi.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento