Ribery titolare o no contro il Napoli? Montella dà un indizio. E parla del possibile arrivo di Rafinha

Giunto a Firenze per l’estremo entusiasmo della piazza, che necessitava una scossa di questo tipo, Franck Ribery scalda i motori in vista dell’esordio della Fiorentina contro il Napoli, in un match assolutamente impegnativo per i viola.

Ma quello che tutti si chiedono – e specialmente i tanti fantallenatori che sull’ex Bayern Monaco si sono buttati – è:

Franck Ribery sarà titolare in Fiorentina-Napoli?

Un indizio è giunto dall’allenatore dei viola Vincenzo Montella, avvicinato da ‘Sky Sport’: “Ribery ha grande voglia di mettersi ancora in gioco. Speriamo che possa esprimersi ai suoi livelli. Napoli? Oggi ha fatto il primo allenamento, ha toccato un po’ il pallone, quindi vediamo. Sicuramente vogliamo portarlo in panchina, vedremo come risponderà nei prossimi giorni. Da parte sua c’è tanta voglia, ma non dobbiamo rischiarlo. Chiesa centravanti? Ci ho pensato, ma ancora non l’ho provato. Probabilmente ha più bisogno della fascia”.

Quindi una breve battuta su un giocatore accostato alla Fiorentina, che sicuramente aiuterebbe i viola a fare un ulteriore salto di qualità (i tifosi dell’Inter lo ricordano ancora con piacere): il centrocampista del Barcellona Rafinha.

Su di lui, un brevissimo commento, che lascia aperte le porte: “Rafinha? Mi piace”.