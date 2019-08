Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi giovedì 22 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 22 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 22 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata di “Don Matteo 11”. A seguire, una nuova puntata di “Codice”.

Su Rai 2 va in onda il film “La vita segreta di mio marito”: dopo il tentato rapimento del figlio, Avery, già vedova, sposa l’uomo che l’ha salvato, Alex. All’apparenza una persona perbene, ma scopre che Alex è già sposato, e la prima moglie inizia ad ossessionare lei e la sua famiglia. Solo alla fine, Avery capirà quali erano le vere intenzioni di Alex. In seconda serata, il film “Il marito che non ho mai conosciuto”.

Su Rai 3 va in onda il film “Quello che non so di lei”: una scrittrice, perseguitata da lettere anonime, instaura un rapporto morboso con una sua fan. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone lo speciale “Stasera Italia-Speciale crisi di Governo”. A seguire, il film “The Beatles”.

Su Canale 5 va in onda il film “Il 7 e l’8”: scambiati in maternità quando in fasce, Tommaso e Daniele si incontrano per caso e, una volta scoperta la verità, cercano il responsabile e di dirlo ai propri genitori. In seconda serata, il film “La cena”.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago P.D” e “Law & Order”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Piazzapulita”, seguita dal film “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il grande calcio con la partita Torino Vs Wolverhampton.

Stasera in TV, la programmazione di giovedì 22 agosto 2019

Rai 1

21:20 Don Matteo 11

23:30 Codice

Rai 2

21:20 La vita segreta di mio marito (film)

23:30 Il marito che non ho mai conosciuto (film)

Rai 3

21:20 Quello che non so di lei (film)

23:30 Tg3

Rete 4

21:30 Stasera Italia-Speciale crisi di Governo

Canale 5

21:20 Il 7 e l’8 (film)

23:30 La cena (film)

Italia 1

21:20 Chicago P.D

23:30 Law & Order

La 7

21:20 Piazzapulita

23:30 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (film)

Maria Rita Gagliardi