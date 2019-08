Bibbiano: il caso si allarga a Mirandola con tre nuovi indagati

Anche il comune di Mirandola è finito nell’inchiesta Angeli e Demoni di Bibbiano. Gli assistenti sociali dell’Area Nord di Modena sono coinvolti negli orrori vissuti alla casa famiglia Hans e Gretel.

È di qualche ora la notizia secondo la quale, come riporta TvQui, la procura di Reggio Emilia avrebbe iscritto nel registro degli indagate ben 3 persone di questo comune. A smuovere le acque una determina venuta a galla che dava il via libera al pagamento di una consulenza. Una determinata firmata dalla psicologa Nadia Bolognini, in data del 3 luglio. Cosa poco probabile visto che si tratta di un giorno successivo al suo arresto.

Bibbiano: consulenza firmata dalla Bolognini mentre era agli arresti

La referente di Hansel e Gretel risultava in arresto già da qualche giorno quando è stato formalizzato il documento relativo alla consulenza da 170 euro all’ora. Sedute ipoteticamente dedicate a una ragazzina di Mirandola.

La determina di pagamento, appartenente ai Servizi Sociali di Mirandola, porta in chiaro la firma della Bolognini.

Le dichiarazioni del Comune di Mirandola

A riguardo parla direttamente il Comune di Mirandola. Secondo gli uffici municipali la data “è posta in automatico dal sistema di gestione degli atti e si riferisce al momento della conclusione dell’intero procedimento con le operazioni contabili effettuate dal Servizio di Ragioneria. A tale atto però non è stata data alcuna esecuzione in quanto sospeso nei suoi effetti due soli giorni lavorativi dopo la notizia dell’inchiesta”.