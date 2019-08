Incendio senza precedenti in Amazzonia: Morales contratta un Boeing 747 Supertanker per fronteggiare il disastro

L’Amazzonia brucia, in un disastro ambientale senza precedenti, devastando le foreste di Brasile (dove tutti puntano il dito contro Bolsonaro), Paraguay e Bolivia.

Il presidente della Bolivia Evo Morales ha annunciato già mercoledì la crazione di un Gabinetto per fronteggiare l’emergenza ambientale ed estinguere gli incendi che da giorni minacciano la sopravvivenza dell’Amazzonia, polmone verde fondamentale per l’intero pianeta.

In Bolivia l’incendio ha devastato già circa 500mila ettari di bosco, secondo fonti governative.

Per questo motivo, Morales ha contrattato un apposito Boeing 747 Supertanker, capace di contenere ben 75mila litri di acqua.

L’aereo – come annunciato da Morales su Twitter – è giunto quest’oggi e la speranza è che possa essere utile per estinguere i fuochi, anche perché il rischio è che gli incendi continuino a propagarsi: in tal caso, il 70% della popolazione di Santa Cruz (dove vive un quarto dei boliviani) sarebbe in pericolo.