Miley Cyrus nega i rumors: “Non ho tradito Liam Hemsworth”

Attraverso un lungo post pubblicato sui suoi social, Miley Cyrus nega i rumors secondo i quali il matrimonio con Liam Hemsworth sarebbe finito a causa del suo flirt con la blogger Kaitlynn Carter.

Dopo soli nove mesi, il matrimonio di Miley Cyrus e Liam Hemsworth è tristemente naufragato. Mentre Liam ha già presentato i documenti per il divorzio, Miley, attraverso un lungo post pubblicato sui suoi social, ha voluto smentire i rumors secondo i quali il matrimonio si sarebbe concluso a causa del flirt con la blogger Kaitlynn Carter, con la quale, poche ore dopo l’annuncio della separazione dall’ex marito, era stata fotografata in atteggiamenti intimi.

Miley non ci sta a passare per “traditrice” e sui social scrive:

“Posso accettare il fatto che, avendo scelto questa vita, debba essere completamente aperta e trasparente con i miei fan, che adoro, e con il pubblico al 100%. Quello che non posso accettare è l’essere additata come una bugiarda per coprire un crimine che non ho commesso. Non ho nulla da nascondere. Non è un segreto che da adolescente e nei miei primi 20 anni conducevo una vita sregolata. Non ho solo fumato, ma sono stata una sostenitrice degli spinelli, ho provato varie droghe e la mia prima canzone era su una ragazza che tirava piste in bagno”.

Miley Cyrus: “Non sono una traditrice”

E ancora:

“Quando io e Liam ci siamo rimessi insieme, ho preso un impegno con lui. Non ci sono segreti, nulla da nascondere. Ho imparato da ogni esperienza della vita. Non sono perfetta, non aspiro a esserlo, sarebbe noioso. Sono cresciuta davanti a voi, ma soprattutto SONO CRESCIUTA… posso ammettere molte cose ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio sia terminato per un mio tradimento. Sono in salute e felice come non lo ero da tanto tempo. Potete dire che sono una che sculetta, che si fa le canne, che dice parolacce, ma non datemi della bugiarda”.

