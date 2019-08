Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 agosto 2019: il Gemelli è nervoso, i Cancro single potrebbero trovare un legame

Venerdì 23 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È un momento in cui si può investire nel lavoro ma sempre con un occhio al portafogli, anche perché questa dissonanza di Saturno dice che hai tanti progetti in mente ma di questi progetti non c’è garanzia. Quante volte ho detto nel passato, poi non l’ho ripetuto più per non essere monotono, che navighi a vista, che da qualche tempo hai tante idee in mente ma non sei convinto di quello che andrai a fare tra qualche mese. Insomma, sei sullo sperimentale. Chiaro che chi ha un’attività fissa, chi lavora come dipendente, vorrebbe avere più guadagni, più provvigioni, oppure un nuovo ruolo. Tutto quello che stai facendo è importante. Se devi dimostrare costantemente a una persona che vali è probabile che in questo periodo sia un po’ più faticoso;

Toro. Il Toro in questa seconda parte di agosto si rigenera e deve cominciare a pensare al lavoro perché settembre, ottobre, novembre, sono mesi di grande forza. Addirittura avremo un 2020 di grande importanza. Voi lo sapete che io durante l’estate scrivo il libro delle previsioni del 2020 e devo dire che questo libro un’ ode al Toro (ma anche ad altri segni zodiacali). E allora che cosa significa questo? Che con un pizzico di coraggio in più, perché alcuni segni io li devo fermare, come l’Ariete, il Leone, il Sagittario, l’Acquario, ma alcuni segni devo anche un po’ forzarli sempre nel mio piccolo eh, mantenete sempre un distacco critico dall’oroscopo- dicevo, devo un po’ stimolare questi Torelloni, anche perché penso che a volte ci sia una situazione un po’ troppo conservativa, un po’ tropo anche chiusa nei confronti del futuro. Per molti di voi è presto per parlare di lavoro, ma molto presto- entro la fine del mese- si può e si deve programmare un avvenire di successo;

Gemelli. Il fatto che la Luna entri nel segno da una parte è un privilegio dall’altra fa innervosire. Sono giornate un pochino incandescenti. Se vedete un Gemelli un po’ sottotono, nervoso, forse è perché non ha più quei riferimenti di prima o perché sta rimettendo in discussione tutto. Comunque arrivano buone notizie e anche se sei stato privato di qualcosa da novembre tutto tornerà a favore ma ci vorrà un periodo di pazienza e di osservazione, anziché di azione. È certo che in questo momento e fino al 10 di settembre sei un po’ arrabbiato e forse ti aspetti che qualcuno paghi lo scotto di averti trattato male nel passato. I Gemelli non sono vendicativi, assolutamente, però in questo periodo una piccola soddisfazione dal destino se la aspetterebbero;

Cancro. Anche quelli che pensavano “Ce l’ho fatta” poi si sono resi conto che la gavetta è ancora in corso. Perché le grandi vette sono state raggiunte ma a costo di grandi fatiche. Come funziona l’oroscopo di questi giorni? Abbiamo ancora Saturno in opposizione, quindi tutto è sulle tue spalle. Questo può dare anche un senso di forza alla tua vita (“Se tutto dipende da me vuol dire che io valgo, e soprattutto ho delle grandi responsabilità da portar avanti”). Ma il Cancro ha anche bisogno di parentesi dolci, di amore. Questi giorni potrebbero convalidare un’unione per i cuori solitari.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone i questo momento vuole vincere delle sfide, vuole vincere ogni situazione possibile e immaginabile. C’è da dire che è un ottimo periodo per riversare finalmente all’esterno una certa aggressività che hai tenuto dentro di te. C’è una scadenza, per quanto riguarda i progetti, le situazioni che stai vivendo: novembre 2019. Quindi qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare cerca di muoverti ora. Non escludo vittorie, nuove opportunità, già dalla prossima settimana;

Vergine. La Vergine è molto contenta quando assume nuovi incarichi. Ricordiamo che questo è un segno pratico, che non ama stare fermo, però ogni volta che cresce la posizione nell’ambito del lavoro aumentano anche i rischi. La Vergine spesso è vittima di una sorta di effetto ricaduta subito dopo un esame: tu sei molto preparato, bravo, ma dopo un esame hai un crollo. Ecco, in questo periodo bisogna stare attenti perché hai grandi progetti (che tra l’altro possono avere grandissimo successo nel futuro) però lo stress è parecchio e allora attenzione a non essere vittime di questo calo fisico che potrebbe essere poi, in qualche modo, riconducibile a una sorta di ansia da prestazione. In amore c’è qualche dubbio da risolvere o forse nell’ambito della famiglia ci sono stati talmente tanti cambiamenti che adesso bisogna stare un po’ fermini;

Bilancia. Il weekend annuncia un recupero e tra l’altro l’amore sarà più forte. Venere sarà finalmente nel tuo segno a settembre. Cosa vuol dire? Che le storie che nascono ora possono diventare molto importanti a settembre. L’unico vero problema riguarda il lavoro, perché o c’è da ridimensionare un progetto o c’è proprio da ricostruirlo partendo da zero. Non sono mancate soddisfazioni ma c’è da mettere mano a qualcosa idi importante: questo da una parte ti piace dall’altra invece ti annoia. Ecco, parlavo dell’Ariete che ha sempre voglia di ripartire, mettersi in gioco, invece se la Bilancia potesse vivere di certezze, non dico di rendita ma quasi, sarebbe molto più contenta:

Scorpione. Lo Scorpione dal punto di vita emotivo, pratico, lavorativo inizia una grande crescita. Questo agosto ha due facce. La prima si è già manifestata nelle ultime due o tre settimane. Una faccia un pochino accigliata, forse anche ci sono stati problemi d’amore, una mancanza di comprensione. Adesso invece iniziano i sorrisi e con un po’ di buona volontà si potrà recuperare un grande ottimismo. Attenzione ancora all’aspetto economico della tua vita che stato messo un po’in crisi negli ultimi tempi.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Per il Sagittario momenti di grande tensione nell’ultima parte di agosto. Hai deciso di metterti a osservare anche i tuoi nemici, o quelli che pur sapendo che vali hanno deciso che in questo periodo devi stare un pochino fermo. Per fortuna il Sagittario è molto fatalista e poi sa che prima o poi arriva il giorno della vendetta. Potresti erigere un muro tra te e gli altri per difenderti da qualche persona che vuole metterti in imbarazzo: non ci riuscirà;

Capricorno. Stai vivendo una fase di recupero che è ancora più evidente visto che il Sole torna favorevole. Dunque, tra fine agosto e settembre arriva quella speranza che non c’era un mese fa. Arriva quella possibilità di sostituire una persona, di rientrare nel gioco che fino a qualche tempo fa non esisteva, ripeto. Quindi chi ha qualcosa da dire che parli. Ci sono condizioni migliori anche in amore;

Acquario. L’Acquario ha bisogno di libertà e ogni volta che vede privato questo suo sentimento anarchico, dichiamo così, che riguarda anche l’amore, la vita lavorativa, sta male. Non pensare che ci sia un nemico contro. Se tu hai accettato dei lavori che non ti va di fare l’unico nemico di te stesso sei appunto tu. Ora devi fare delle scelte che riguardano la tua vita futura. Abbiamo stelle sicuramente migliori anche per quanto riguarda i sentimenti. Crescita e miglioramento fisico;

Pesci. Per il segno dei Pesci è importante stabilire adesso chi sono gli amici e chi sono i nemici. Grande confusione, grande possibilità di arrabbiarti. Ma adesso tu mi dirai “Ma adesso va avanti così a lungo?”. Assolutamente no. Ci sono solo due settimane e mezzo di caos totale. Ti senti un po’ nervoso. Magari sta per iniziare un grande progetto e ancora non hai sentito nessuno. Quelle persone che dovevano aiutati sono fuorigioco, non ti seguono. Ti senti un po’ isolato. Questa tendenza del segno dei Pesci ad essere un po’ messo da parte è evidente ma magari non è così vera, nel senso che tu hai questa sensazione. Probabile semplicemente che ci siano delle persone un po’ smemorate. Comunque il fastidio si sente e in amore ci vuole un po’ di attenzione e soprattutto se da tempo sei attratto da due persone o se pensi che qualcuno non sta accanto a te come dovrebbe.

