Sara Affi Fella: “Voglio chiedere scusa a Maria De Filippi e partecipare al Grande Fratello Vip”

Attraverso le pagine del settimanale “Nuovo Tv”, l’ex tronista Sara Affi Fella torna a parlare dello scandalo che l’ha vista protagonista, qualche mese fa, a “Uomini e Donne” e si candida come concorrente al “Grande Fratello Vip”.



Sono passati diversi mesi da quando Sara Affi Fella, ex tronista di “Uomini e Donne” è finita al centro dello scandalo che l’ha vista protagonista della cronaca rosa. (la ragazza ha preso in giro la redazione del programma, frequentando, all’esterno, l’ex fidanzato Nicola Panico, con il quale aveva partecipato a “Temptation Island”).

Oggi Sara è una ragazza serena, ma nel cuore ha ancora il rimorso per quello che ha fatto ed il rimpianto di non aver chiesto scusa di persona a Maria De Filippi:

“Non ho ancora avuto l’occasione di incontrare Maria De Filippi, ma mi piacerebbe avere modo di poterle chiedere scusa”.

Intanto, sul Web, Sara è ancora vittima di attacchi:

“Purtroppo leggo ancora tanti commenti negativi sul mo conto. Per queste persone sono una donna pronta a tutto pur di aver successo. Io invece non mi venderei mai per diventare famosa. A Uomini e Donne ho fatto soltanto una stupidaggine e ne ho pagato le conseguenze”.

Sara Affi Fella: “Al Grande Fratello Vip potrei dimostrare che sono una persona completamente diversa”

Sara, nonostante le critiche ricevute dall’opinione pubblica, vorrebbe tornare in tv, partecipando come concorrente al “Grande Fratello Vip”:

“Sarebbe una rivincita personale. Vorrei partecipare a questo reality per avere la possibilità di dimostrare alle persone che si sono fatti un’idea sbagliata di me, che in realtà sono una persona totalmente diversa”.

Mediaset prenderà in considerazione la sua candidatura?

