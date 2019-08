Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi venerdì 23 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 23 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 23 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Grand Tour Rai”, seguita da una nuova puntata di “Overland”.

Su Rai 2 va in onda il film “Frammenti di bugie”: Marissa si sveglia dopo diversi anni dal coma, dovuto a un incidente d’auto. Ha continui flashback tramite i quali cerca di scoprire un’amara verità che coinvolge la morte del figlioletto, avvenuta proprio prima che lei entrasse in coma. Ma ciò che la madre le racconta è ben diverso dalla reale versione dei fatti. A seguire, il film “Seduzione letale”.

Su Rai 3 va in onda il film “Sole cuore amore”: il film racconta la storia della splendida amicizia tra le trentenni Eli e Vale, diverse per carattere e stile di vita, ma legate come sorelle. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Gli spietati”: due cowboys sfregiano una ragazza nel saloon di Big Whiskey, Wyoming, e le sue colleghe mettono insieme mille dollari per ricompensare chiunque voglia vendicarla. La voce si sparge e a più di un cacciatore di taglie la cifra fa gola. Un giovane aspirante sicario, Schofield Kid, si è messo in moto e, siccome è miope, pensa di farsi aiutare dal leggendario William Munny, che ora fa l’allevatore di maiali e vive nel mito della sua giovane moglie Claudia. Will è abbastanza arrugginito e, a sua volta, ingaggia un vecchio compagno di avventure, Ned Logan. Quando arrivano a Big Whiskey…Subito dopo, il film “Nuclear target”.

Su Canale 5 va in onda il film “Immaturi-Il Viaggio”: i quarantenni Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca, dopo aver sostenuto con successo e per la seconda volta l’esame di maturità, decidono di continuare insieme il loro tuffo nella tarda adolescenza concedendosi il viaggio della maturità che non erano riusciti a fare ai tempi del liceo. La meta fissata è un’isola della Grecia, da sempre terra di storia, ma anche di avventure tra spiagge assolate e movida notturna. Accompagnati da mogli, fidanzate, genitori e figli, finiranno per affrontare nuovi percorsi di crescita verso una vera e completa maturità. A seguire, il film “Agents Secrets”.

Su Italia 1 va in onda il film “Io sono leggenda”: un virus tremendo, nato originariamente dalla ricerca sul cancro è “sfuggito di mano” ai ricercatori, trasforma le persone in animali rabbiosi, mostri spietati e disumani, simili a vampiri. Nella città di New York, l’unico a non essere stato contagiato è Robert Neville, che insieme al suo cane Sam conduce la sua battaglia solitaria e disperata contro le bande di vampiri, nel tentativo di sopravvivere e di trovare una cura. In seconda serata, va in onda il film “La Cosa”.

Su La 7 va in onda il film “Gloria-Una notte d’estate”: Jack Dawn è un mafioso che non ha saputo tacere. Prima che gli arrivino in casa i killer, consegna il piccolo Phil e un quaderno-memoriale alla vicina di casa, Gloria. Il rapporto tra la non più giovane Gloria e il giovanissimo Phil, rimasto ormai senza famiglia, è piuttosto difficile. Senza contare che la mafia vorrebbe mettere le mani sul quaderno lasciato da Jack. Per difendere il ragazzo, Gloria diventa un’abile pistolera e, alla fine, riesce a rifugiarsi a casa di Tony, un boss di cui era stata amante. Ma proprio lì trova ad aspettarla lo stato maggiore del clan mafioso. In seconda serata, il telefilm “Josephine Ange Gardien”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il meglio di “X Factor”.

Stasera in TV, la programmazione di venerdì 23 agosto 2019

Rai 1

21:20 Grand Tour Rai

23:30 Overland

Rai 2

21:20 Frammenti di bugie (film)

23:30 Seduzione letale (film)

Rai 3

21:20 Sole cuore amore (film)

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Gli spietati (film)

23:30 Nuclear target (film)

Canale 5

21:20 Immaturi-Il Viaggio (film)

23:30 Agents Secrets (film)

Italia 1

21:20 Io sono leggenda (film)

23:30 La Cosa (film)

La 7

21:20 Gloria-Una notte d’amore (film)

23:30 Josephine Ange Gardien

Maria Rita Gagliardi