Svapare è pericoloso per la salute? La rivelazione degli scienziati

Svapare può portare a malattie respiratorie molto gravi: lo confermano gli esperti dagli Stati Uniti che hanno accertato 153 casi tra pazienti che svapano

Quali sono i rischi per la salute legati alle ecig? Gli studi in tal senso proseguono per capire quale sia la correlazione tra specifiche tipologie di malattie e lo svapare e stando a quanto emerso dai report dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, in sedici stati americani sarebbero stati riscontrati 153 casi di patologie polmonari collegate all’utilizzo di ecig: i dati parlano di casi di malattie polmonari da sigaretta elettronica in California, Florida, Texas e New York, registrati nell’arco di un periodo di circa due mesi, dal 28 giugno ad oggi. I funzionari hanno confermato che tutti i casi riguardano “gravi malattie polmonari” tra “pazienti che svapano”.

Rischio di polmoniti e malattie gastrointestinali

In molti casi, ha dichiarato il Cdcp, “i pazienti hanno riportato una sintomatologia che è andata gradualmente peggiorando con sintomi quali difficoltà respiratoria, respiro corto o dolore toracico prima del ricovero in ospedale”. In altri casi sono state riscontrate malattie gastrointestinali da lievi a moderte con vomito, diarrea e affaticamento. Diversi pazienti hanno confermato di utilizzare prodotti contenenti tetraidrocannabinolo o THC. Tra i casi più gravi quello di un adolescente della Florida, che ha sofferto di una grave polmonite dopo aver utilizzato una sigaretta elettronica. Le indagini proseguiranno, in coordinamento con la Food and Drug Administrazion degli Stati Uniti.