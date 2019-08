Tragedia al concerto del rapper Soolking: 4 morti e almeno 20 feriti nella calca – VIDEO

Soolking è un rapper algerino da oltre 4 milioni di follower su Instagram (il mattatore della scena italiana Sferaebbasta, per intenderci, ne ha “soli” 2 milioni e 700 mila).

Le sue canzoni registrano decine di milioni di view in pochissimo tempo (Espérance, uscita un mese e mezzo fa, ha superato i 31 milioni) ed è sicuramente un artista estremamente popolare nel suo paese e in tutta l’area maghrebina.

Ieri sera ad Algeri era previsto un suo concerto e – come prevedibile – s’è presentata una enorme massa di gente.

Proprio la grandissima affluenza, unita ad una scarsa organizzazione, hanno causato una vera e propria tragedia: nella calca creatasi durante l’afflusso delle persone allo stadio, cinque persone sono merte e almeno venti sono i feriti causati dalla confusione.

Secondo quanto riportato dal sito locale Tsa, citato dalla Bbc e rilanciato in Italia da Today, le vittime sono tre ragazzi e due ragazze.

Non sono presenti immagini dell’incidente ma sui social sono state diffusi alcuni video – come quello che vi proponiamo in coda – in cui è possibile vedere gli operatori sanitari mentre portano via su una barella una persona, in un momento di grande confusione.

Nessun commento sui social da parte dell’artista che – tra i commenti all’ultima foto postata su Instagram – ha iniziato a ricevere non poche critiche, anche per la scelta di salire sul palco nonostante il dramma.