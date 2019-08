Tram e Bmw si scontrano finendo contro un palo: paura nella Capitale

Brutto incidente tra Tram e BMW a Roma. I due mezzi in prossimità di piazzale Manila, al Flaminio, sono stati coinvolti in uno scontro violento.

Tram e BMW incidente: la dinamica

Ad intervenire sul posto i vigili Urbani del gruppo Parioli che ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica.

Per ora sappiamo che i due veicoli si sono scontrati, e addirittura pare che il mezzo Atac sia finito anche contro un palo. Tre persone sono rimaste ferite, ovvero il conducente del tram, lievemente contuso e trasportato per zelo ospedale, nonché la conducente e la passeggera della Bmw.

Illesi invece i passeggeri del tram. Sono le conseguenze dei danni ad essere onerose: la linea 2 infatti, è sostituita da bus su tutto il tratto. Senza contare, stando alla Repubblica, i Rallentamenti segnalati anche da Luceverde, che hanno coinvolto viale Tiziano.

Le ricostruzioni sull’accaduto

Stando ad una prima ricostruzione il tram che procedeva su viale Tiziano, in direzione capolinea, a piazzale Manila è stato urtato dalla BMW che proveniva da viale Pilsduski verso via Fracassini. Le cause e le colpe sono ancora in fase di verifica.

Dopo l’impatto il tranviere ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo che alimenta la rete elettrica. Sono pertanto intervenuti pure i tecnici Atac sul posto. Secondo alcune testimonianze la BMW non ha rispettato il semaforo rosso, causando l’incidente.