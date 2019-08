Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Casaburo (Calcissimo): “Mercato da 6,5, manca un grande centrocampista. Vigili col Parma”

Analisi dell’opinionista sportivo Max Casaburo in vista di Parma-Juventus

Tra pochi minuti andrà in scena la prima giornata di questa nuova stagione di Serie A, che si apre nientemeno che con Parma-Juventus.

Manca invece una settimana alla fine della sessione estiva di calciomercato; a questo proposito abbiamo contattato in ESCLUSIVA l’opinionista sportivo di ‘Calcissimo’ Max Casaburo, noto conoscitore delle vicende bianconere che ci ha dato un suo commento sull’esordio in campionato della ‘Vecchia Signora’ e delle strategie di mercato.

Ecco le sue parole:

Ma x Casaburo sul calciomercato bianconero

“Allo stato attuale darei un 6,5 al mercato della Juve. Manca ancora qualcosa ma penso che nei prossimi giorni potrebbe ancora sbloccarsi qualche trattativa importante. Di certo c’è bisogno di un centrocampista di livello assoluto, sono arrivati grandi parametri zero come Ramsey e Rabiot ma per il gioco di Sarri serve un altro innesto. Non sottovaluterei il Parma oggi, visto che nella passata stagione ha dato parecchio filo da torcere ai bianconeri. Occhio a Gervinho, sa essere letale appena può infilarsi tra gli spazi”.

Simone Ciloni