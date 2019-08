Addio a Carlo Delle Piane: l’attore aveva 83 anni – VIDEO

Carlo Delle Piane è morto all’età di 83 anni, nel corso della sua lunga carriera ha conquistato moltissimi successi

Carlo Delle Piane è morto ieri 23 agosto a Roma, l’attore aveva 83 anni. A rivelare la triste notizia è stata la moglie, Anna Crispino.

Lo scorso anno il noto e stimato attore aveva festeggiato 70 anni di carriera alla mostra del cinema di Pesaro, durante la quale ha conquistato moltissimi successi.

Un film dopo l’altro per Delle Piane, in 70 anni di lunga carriera si parla di 110 film. Il suo primo film lo ha realizzato a soli 12 anni, in più occasioni ha svelato che all’inizio lo faceva solo per saltare la scuola e guadagnare un po’ di soldi, non poteva di certo immaginare che avrebbe riscosso così tanto successo.

Sara Fonte