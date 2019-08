Coppia aggredita dal cane, un attacco feroce: la moglie è in gravi condizioni

Una coppia di anziani è stata aggredita da uno dei due cani che il figlio aveva lasciato loro in custodia. Ricoverati al Niguarda e all’ospedale di Saronno

Un attacco improvviso e feroce. E’ stato sferrato dal cane di due anziani coniugi residenti nel comune di Gerenzano, in provincia di Varese ed ora ricoverati con ferite in varie parti del corpo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la coppia si trovava nel giardino della loro abitazione con il cane, un American Staffordshire terrier, un esemplare di grossa taglia noto anche come AmStaff, che improvvisamente avrebbe aggredito la donna 73enne attaccandola al collo e alla testa e provocando ferite molto gravi sul suo corpo. Il marito, 71 anni, è intervenuto immediatamente nel tentativo di separare il cane dalla moglie ma è stato a sua volta attaccato, riportando ferite, meno gravi di quelle della consorte, a gambe e braccia.

Cane attacca coppia, i vicini hanno chiamato i soccorsi

I vicini di casa hanno sentito le urla e quando si sono resi conto di quanto stesse accadendo hanno immediatamente allertato i soccorsi: oltre alle ambulanze, sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza, sono giunti i Carabinieri di Saronno e i vigili del fuoco. La donna, trovata in condizioni molto gravi, è stata trasportata in elisoccorso al Niguarda di Milano mentre il marito, meno grave, è stato portato all’ospedale di Saronno. L’AmStaff è stato portato, insieme ad un secondo esemplare di razza pitbull, in una vicina pensione per cani dagli uomini dell’Ats di Busto Arsizio. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 24 agosto in via Marzabotto: i cani apparterrebbero al figlio della coppia, che li aveva lasciati momentaneamente dai genitori. L’uomo sarebbe intervenuto riuscendo a bloccarli nel garage della villetta.