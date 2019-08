Fiorentina-Napoli, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Prima giornata di Serie A, il Napoli di Carlo Ancelotti impegnato sul difficile campo di Firenze. Il match è in programma oggi alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Il big match della prima giornata di Serie A 2019/2020 è senza dubbio Fiorentina-Napoli. Per i partenopei un esordio davvero ostico sul campo della Fiorentina del tecnico Vincenzo Montella. L’inizio di campionato per il Napoli è sulla carta molto complicato con subito due trasferte difficilissime: dopo l’impegno di Firenze, infatti, fra una settimana i ragazzi di Carlo Ancelotti saranno impegnati nel big match di Torino contro la Juventus.

Per questo motivo, il Napoli ha bisogno di partire con il piede giusto questa sera. Ancelotti ha deciso di schierare la squadra con un 4231 molto offensivo: Mertens sarà la punta, sugli esterni ci saranno Insigne a sinistra e Callejon a destra, mentre Fabian Ruiz agirà in posizione di trequartista. Non convocati Milik e il neo acquisto messicano Lozano. In casa Fiorentina, invece, Montella è intenzionato a schierare un tridente offensivo composto da Chiesa, Boateng e dal giovane Sottil. Ribery, alla ricerca della migliore condizione, dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo Badelj opererà in cabina di regia, mentre i centrali di difesa saranno Pezzella e Milenkovic.

Le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.

Serie A, il Napoli fa il suo esordio a Firenze: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Fiorentina-Napoli è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, mentre il prepartita inizierà alle 20. Su Sky Go sarà disponibile il Live-Streaming.

I precedenti fra le due squadre al Franchi sorridono alla Fiorentina: su 69 incontri disputati, ben 36 sono state le affermazioni dei Viola, mentre 15 sono stati i successi del Napoli e 18 i pareggi complessivi. A febbraio dello scorso anno il match terminò sullo 0-0: a reti inviolate sono finiti 3 degli ultimi 4 incontri giocati al Franchi fra le due squadre.