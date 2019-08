Jimmy Ghione in lutto: è morta la madre dell’inviato di Striscia la notizia – VIDEO

Margherita, la madre di Jimmy Ghione, è morta ieri, l’inviato di Striscia la notizia pubblica un commovente post

È morta la mamma di Jimmy Ghione, il noto inviato del tg satirico Striscia la notizia.

Ad annunciare la triste notizia è stato proprio Ghione tramite un commovente post pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole: “Ciao mamma. Sei volata via e mi hai lasciato senza respiro…ma con il tuo sorriso…buon viaggio piccola grande Margherita.”

La madre dell’inviato di Striscia era stata ricoverata d’urgenza in ospedale lo scorso 13 agosto. Per giorni è rimasta in terapia intensiva ma le sue condizioni non sono migliorate, è morta ieri 23 agosto lasciando un vuoto immenso nel cuore di Ghione

Sara Fonte